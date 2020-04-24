المسابقة الثقافية اليومية الكبرى





​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حل علينا هلال رمضان الذي ننتظره كل سنة لنفرح به ونشكر الله أنه أعطانا فرصة

أخـرى لنصوم رمضانا آخـر إيمانا واحتسابا راجين من المولى عز وجل أن يتقبله منا

ويكتبه في ميزان حسناتنا وأن يأجرنا عليه أجرا عظيما لم لا وهو الله الذي اعتبر

الصيام له من دون كل العبادات فلنستقبل رمضان بنية صادقة تريد وجه الله

ومبارك علينا وعليكم الشـهر

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مسابقة عامة متنوعة كل يوم يطرح 2 أسئلة على مدار 30 يوم او اخر يوم من رمضان ليجتمع

في الاخير 60 سؤال مجموع اسئلة المسابقة الكبرى ​