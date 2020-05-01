ولاية الاغواط و اشهر أكلاتها

ولاية الأغواط هي إحدى الولايات الجزائرية الثماني والأربعين تحمل الرقم (03) ضمن التقسيم الإداري للبلاد يحدها شمالا ولاية تيارت ,غربا ولاية البيض، جنوبا ولاية غرداية وشرقا ولاية الجلفة، وعاصمة الولاية هي مدينة الأغواط.تتوسط بذلك منطقة الأطلس الصحراوي وبالتالي منطقة السهوب. تشتهر بالنخيل وبكرم أهلها كما أنها تعرف بتربية المواشي بحكم طابعها الرعوي والسهبي. و هناك أكبر مقر سياحي للولاية في قصر كوردان أو الزاوية التجانية. بالإضافة إلى وجود مناطق سياحية غاية في الروعة والجمال مثل منطقة الغيشة ,لالماية، صفيصيفة، الحويطة ومادنا هذه الأخيرة التي تتميز بفوهتها الناتجة عن سقوط نيزك في غابر الزمان وتعد هذه الفوهة الرابعة عمرا والثانية من حيث الحجم في العالم بعد التي موجودة بأريزونا وتوجد ببلدية حاسي الدلاعة جنوبا.

وتشتهر الولاية أيضا بإنتاجها للغاز الطبيعي حيث بها حقول هامة بمنطقة حاسي الرمل وبها احتياطي ضخم من هذه المادة الحيوية مما أهل الجزائر لاحتلال مكانة هامة عالميا في مجال الطاقة. هذه المادة التي تضخ عبر عدة أنابيب لتغذي أوروبا.



الأغواط ولاية جنوب الجزائر وتبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي 400 كلم وتمتد بساتينها ومبانيها ومساجد ها العتيقة عبر سهوب واسعة وجبال شامخة ومراعي خضراء حيث ينبع من جبالها كل من واد الطويل الرافد الأكبر لواد شلف وواد مزي حيث تسمى بلدية باسمه.

تتميز المنطقة بطابعها السهبي الرعوي والفلاحي والجبلي كما تتواجد بها منطقة ذات طابع صناعي بحت وهي حاسي الرمل.إذ يمكن تصنيف الولاية من هذا الجانب بولاية طاقوية في المقام الأول. ​