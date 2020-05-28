ارواحو تشوفو

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,006
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك كل عام وانتم بالف خير
حبيت نحكي اليوم على الاعضاء لي يمشو بالفترات في اللمة
كيما لي يبانو وينشطو غير في رمضان ولايكونو في اوج نشاطهم اللماوي هههه
كيماالاخ
@جليلوس
والاخ لي شفناه نشط بقوة في رمضان هذا هههههه @Skor m@k
كاين اعضاء ينشطو غير في الصيف وكاين اعضاء نشوفوهم غير في الشتا هههه
وكاين لي نشوفوهم في الليل وكاين لي الصباح
وكاين لي نشوفوهم طول ههههه
مالا حبيت اقولكم متغيبوش علينا وانتظرونا مع نتائج المسابقات لي شفتوهم خلال شهر رمضان
عيدكم مبارك كل عام وانتم بالف خير
حبيت نحكي اليوم على الاعضاء لي يمشو بالفترات في اللمة
كيما لي يبانو وينشطو غير في رمضان ولايكونو في اوج نشاطهم اللماوي هههه
كيماالاخ
@جليلوس
والاخ لي شفناه نشط بقوة في رمضان هذا هههههه @Skor m@k
كاين اعضاء ينشطو غير في الصيف وكاين اعضاء نشوفوهم غير في الشتا هههه
وكاين لي نشوفوهم في الليل وكاين لي الصباح
وكاين لي نشوفوهم طول ههههه
مالا حبيت اقولكم متغيبوش علينا وانتظرونا مع نتائج المسابقات لي شفتوهم خلال شهر رمضان