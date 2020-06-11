أنقدت قطا يتيما 😿

Yasmina zahra
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا وسهلا بكم في موضوعنا الثاني
و التابع لسلستنا جميلة في الاعتناء بالقطط
في موضوعنا السابق شرحنا عن طعام القطط الصغيرة او اليتيمة التي فقدت امها لمن يريد الاطلاع
أُرَبي قط يتيم ماذا يجب أن أفعل
❀ موضوعنا اليوم سيكون نصائح سستتعرفون عليها من خلال انقادي لقط يتيم ❀
العناية بالقطة اليتيمة حديثة الولادة له من الاجر الكثير لان اليُتم من اصعب ما قد يحدث لاي كائن،
اول الامر اذا عثرت على قطة يتيمة حديثه الولادة يجب ان تبحث بسرعه عن ام مرضعه بوضع اعلانات في صفحات محبي الحيوانات او صفحات مساعدة الحيوانات او الجأ مباشرة لطبيب بيطري فافضل حل للقطط اليتيمة حديثة الولادة هو قطة ترضع صغارها فحليب الام مفيد جدا لكل الكائنات ، هنا ربما تواجه مشكلة في عدم تقبل الام المرضع للصغير فما يجب فعله هو ان تكون للقط اليتيم نفس رائحة الام المرضعة اما بوضع القط في فراش القط المرضعة او ان تمسح جسمه بمنشفة خاصة بالام المرضعة
نآتي الآن لــــــ:
كيف اعتني بالقطة اليتيمة حديثة الولادة لوحدي:
❀ نحتاج حليب خاص بالقطط الصغيره او ان لم يتوفر حليب خاص بالاطفال الرضع
❀ شراء مجموعه من الحقن الصغيره لاعطاء القطة الحليب من خلالها .
❀ تدفئة الحليب قبل اعطائه للقطة
❀اعطاء القطة الحليب بجرعات صغيره
اعطاء الحليب كل ساعتين للقطة اليتيمة
وآهم شيء ايضا
بعد اعطاء الحليب نقوم بتبليل قطنة بالماء الدافئ و مسح فتحة الشرج بها مع القيام بتدليك البطن بالاصبع بشكل خفيف فهذه الحركه تساعد على اخراج الغازات من القطة اليتيمة و عدم احتباس البول فان هذا من عمل الام لكن غيابها يؤدي لموت القطة اليتيمة لذلك يجب القيام بذلك كل ساعتين و احتسب الاجر و تذكره حين تشعر بالتعب خصوصا ان الامر يجب ان يكون كل ساعتين في اول 15 الى 20 يوم من عمر القط
بالنسبة للنوم يجب ان يكون المكان دافئا جدا و يجب ان تضع اي دميه بحشوة لكي يعتبرها القط اليتيم بمثابة امه فهي توفر له الدفئ
يجب ايضا مسح عيون القط و انفهما بالمحلول الملحي المتوفر لدى الصيدلية ،
بعد مرور الشهر و النصف يمكن للقط ان يشرب الحليب وحده و دائما بنفص المواصفات السابقه مع اعطائه ايضا جبن مثلثات
بعد الفطام اي بعد مرور الشهرين توقف عن اعطائه الحليب و قم بادخال اللحوم و الخضار لاكله،
ستلاحظ بعد ذلك تعلق القط بك اولا لان اهتمامك به في عمر صغير يجعله يظنك والدته و ثانيا للقط ذاكره تجعله لا ينسى الخير كما لا ينسى الاذية
نآتي للصور الخاصة بقطنا الجميل
ضيف الشرف
هذا القط وجدناه في الحي صغير جدا كان يمشي من مكان لمكان تخيلو معي حجمه
و كيف حماه الله بعض الجيران قدموله اكل بس آمام الباب فقط
المهم لاقاه اخي الصغير و احضره لي للبيت بحكم عندي خبرة في تربيتهم و لاننا نحبوهم بدرجة الاولى
الغريب في الامر انه اليوم هذاك صادف احضارنا لقط صغير للبيت لتهيئته من اجل تبنيه من قبل قريب لنا اعمارهم كانت بين 25 يوم للشهر
القط اليتيم الاصفر عملنا معه نفس الشي الموجود في الموضوع اعطيناه حليب نظفناه بمنشفة فقط لانه صغير ماقدرناش نحممه مسحنا بقطن فتحة الشرج لمساعدته على قضاء حاجته لانه يكون ضعيف و يقدرش لوحده
صنعنا مرقد خاص للقطط الصغيرة
هذاك جوني اذا تتذكروه
و القط اليتيم كوكو ههه لي بلون الاصفر
وهذاك سيامو لقريبنا
هذي صور للقط كوكو بعدما اصبح يكبر
ان شاء الله يكون موضوع اليوم نال اعجابكم انتظرونا في قادم الايام
مع تحياتي, ,,,
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