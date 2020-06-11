أنقدت قطا يتيما 😿

❀ موضوعنا اليوم سيكون نصائح سستتعرفون عليها من خلال انقادي لقط يتيم ❀

العناية بالقطة اليتيمة حديثة الولادة له من الاجر الكثير لان اليُتم من اصعب ما قد يحدث لاي كائن،



اول الامر اذا عثرت على قطة يتيمة حديثه الولادة يجب ان تبحث بسرعه عن ام مرضعه بوضع اعلانات في صفحات محبي الحيوانات او صفحات مساعدة الحيوانات او الجأ مباشرة لطبيب بيطري فافضل حل للقطط اليتيمة حديثة الولادة هو قطة ترضع صغارها فحليب الام مفيد جدا لكل الكائنات ، هنا ربما تواجه مشكلة في عدم تقبل الام المرضع للصغير فما يجب فعله هو ان تكون للقط اليتيم نفس رائحة الام المرضعة اما بوضع القط في فراش القط المرضعة او ان تمسح جسمه بمنشفة خاصة بالام المرضعة

نآتي الآن لــــــ:

كيف اعتني بالقطة اليتيمة حديثة الولادة لوحدي:

❀ نحتاج حليب خاص بالقطط الصغيره او ان لم يتوفر حليب خاص بالاطفال الرضع

❀ شراء مجموعه من الحقن الصغيره لاعطاء القطة الحليب من خلالها .

❀ تدفئة الحليب قبل اعطائه للقطة

❀اعطاء القطة الحليب بجرعات صغيره

اعطاء الحليب كل ساعتين للقطة اليتيمة