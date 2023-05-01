اعلان نتائج مسابقة أحلى سهرة رمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نتقدم بالشكر والعرفان لجميع من شاركنا في مسابقة أحلى سهرة رمضانية
رمضانية التي تم الاعلان عنها هنا
مسابقة أحلى سهرة في رمضان
عضواتنا أعضاؤنا وزوارنا الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أحلى سهرة في رمضان] طريقة المشاركة: -تصوير ماتقدمونه للسهرة في رمضان -صينية قهوة.. تحليات للسهرة.. تاي.. قلب اللوز. ..الخ...
www.4algeria.com
والتصويت عنها هنا
واش من سهرة رمضانية نالت اعجابكم؟{تصويت}
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش من سهرة رمضانية نالت اعجابكم؟ الرجاء التصويت في الاستطلاع أعلاه 👆👆👆👆👆 شكرا لكل من شاركنا ادخلوا شوفو مالذ وطاب في التعليق الأول 👇👇👇👇👇
www.4algeria.com
وكانت النتائج كالآتي:
المرتبة الأولى :
صوتان للأخت @ذكريات
والأخت @ريحـان
تتحصلان على وسام
المرتبة الثانية:
صوتان للأخ @حفياد آدم
والأخت @روحٌـ👀ـتائهةـ
يتحصلان على وسام
الف، مبروك
تحياتي للجميع
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