اعلان نتائج مسابقة أحلى سهرة رمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,770
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نتقدم بالشكر والعرفان لجميع من شاركنا في مسابقة أحلى سهرة رمضانية
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رمضانية التي تم الاعلان عنها هنا

www.4algeria.com

مسابقة أحلى سهرة في رمضان

عضواتنا أعضاؤنا وزوارنا الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم [مسابقة أحلى سهرة في رمضان] طريقة المشاركة: -تصوير ماتقدمونه للسهرة في رمضان -صينية قهوة.. تحليات للسهرة.. تاي.. قلب اللوز. ..الخ...
www.4algeria.com www.4algeria.com

والتصويت عنها هنا
www.4algeria.com

واش من سهرة رمضانية نالت اعجابكم؟{تصويت}

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش من سهرة رمضانية نالت اعجابكم؟ الرجاء التصويت في الاستطلاع أعلاه 👆👆👆👆👆 شكرا لكل من شاركنا ادخلوا شوفو مالذ وطاب في التعليق الأول 👇👇👇👇👇
www.4algeria.com www.4algeria.com


وكانت النتائج كالآتي:

المرتبة الأولى :
صوتان للأخت @ذكريات
والأخت @ريحـان

تتحصلان على وسام

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المرتبة الثانية:
صوتان للأخ @حفياد آدم
والأخت @روحٌـ👀ـتائهةـ
يتحصلان على وسام


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الف، مبروك


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تحياتي للجميع
 
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