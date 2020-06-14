الفائزون في المسابقة الثقافية الرمضانية

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,264
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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السلام عليكم
احبتنا في اللمة المباركة
نسعد و نحن نلتقي معكم في كل مرة و اجواء التكريمات

ففي شهر رمضان المبارك عشنا اجواء من التنافس الراقي و الفكري و الثقافي
نصل اليوم الى تكريم الفائزين
و طبعا اكبر فائز هم نحن جميعا بتواجد الطيبين من امثالكم
في هته اللمة الطيبة

حيث كان معنا عدد جيد من المشاركين و كان الفارق بينهما بأمور بسيطة
و هذا الاختيار اجتهاد منا نسال الله دائما التوفيق و السداد

النتائج جاءت على النحو التالي

فائز الأول و هو
الاخ @theking
ليتحصل على الوسام التالي

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فائز الثاني و هما
الاخ @البشير البشير
مع الاخ @ناصر dz
ليتحصلا على الوسام التالي
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فائز الثالث و هو
الاخ @جليلوس
ليتحصل على الوسام التالي
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الذين شاكوا و هم
*amani*
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
اميرة المدائن
sami202
Skor m@k
فتى من الغد

يتحصوا على الوسام
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