الفائزون في المسابقة الثقافية الرمضانية

السلام عليكم

احبتنا في اللمة المباركة

نسعد و نحن نلتقي معكم في كل مرة و اجواء التكريمات



ففي شهر رمضان المبارك عشنا اجواء من التنافس الراقي و الفكري و الثقافي

نصل اليوم الى تكريم الفائزين

و طبعا اكبر فائز هم نحن جميعا بتواجد الطيبين من امثالكم

في هته اللمة الطيبة



حيث كان معنا عدد جيد من المشاركين و كان الفارق بينهما بأمور بسيطة

و هذا الاختيار اجتهاد منا نسال الله دائما التوفيق و السداد



النتائج جاءت على النحو التالي

فائز الأول و هو

الاخ @theking

ليتحصل على الوسام التالي





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فائز الثاني و هما

الاخ @البشير البشير

مع الاخ @ناصر dz

ليتحصلا على الوسام التالي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فائز الثالث و هو

الاخ @جليلوس

ليتحصل على الوسام التالي



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ