الفائزون في المسابقة الثقافية الرمضانية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 12,264
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتنا في اللمة المباركة
نسعد و نحن نلتقي معكم في كل مرة و اجواء التكريمات
ففي شهر رمضان المبارك عشنا اجواء من التنافس الراقي و الفكري و الثقافي
نصل اليوم الى تكريم الفائزين
و طبعا اكبر فائز هم نحن جميعا بتواجد الطيبين من امثالكم
في هته اللمة الطيبة
حيث كان معنا عدد جيد من المشاركين و كان الفارق بينهما بأمور بسيطة
و هذا الاختيار اجتهاد منا نسال الله دائما التوفيق و السداد
النتائج جاءت على النحو التالي
فائز الأول و هو
الاخ @theking
ليتحصل على الوسام التالي
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فائز الثاني و هما
الاخ @البشير البشير
مع الاخ @ناصر dz
ليتحصلا على الوسام التالي
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فائز الثالث و هو
الاخ @جليلوس
ليتحصل على الوسام التالي
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الذين شاكوا و هم
*amani*
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
اميرة المدائن
sami202
Skor m@k
فتى من الغد
يتحصوا على الوسام
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