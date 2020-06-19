رسالة شكر

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,978
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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احبتي اعضاء و مشرفين و مراقبين المنتدى
الكل يشهد بجمال و روعة منتدانا الذي احتضن مجموعة رائعة
هو بمثابة الشمعة التي تضيء لنا طريقنا بكل حب و رعاية
الى الأخت السلطانة
اهديك همسة شكر من صميم القلب مع دعائي لك بالخير و التوفيق و تحقيق ما تصبين إليه
و احب ان اشكرك على ما قدمتيه من جهود و تطوير لصالح المنتدى و الاعضاء فكلمة شكرا قليلا
وفي الاخير اطلب من كل عضو من اعضاء المنتدى ان يكتب كلمة شكر و تقدير للاخت السلطانة
 
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