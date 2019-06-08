إني لكم معاتب ـ موضوع يجب قراءته

صباخ الخير اخي الكريم.

حقا لاحظنا ركود شديد في المنتدي الذي كان يعج بالحيوية حتى تحس و كانك في لمة حقيقية بعيدا عن العالم الافتراضي... لا ادري ماجرى ربما انشغلنا بالحياة فقط لكن يجب ان يكون حاضرا دائما من بحمل المشعل حتى النهاية ..

نداء الى كل الطاقم من اداريين و مشرفين و اعضاء انيرونا بوجودكم و انعشوا هذا المنبر الطيب فبكم تحلو و تكون اللمة ...