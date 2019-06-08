إني لكم معاتب ـ موضوع يجب قراءته

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,730
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
حياكم الله و بياكم احبتي في اللمة

اللمة هذا الاسم الشامخ في سماء النت و المنتديات
اسم له تاريخ و سمعة بفضل الاعضاء الذين مروا من خلاله
منهم من قضى نحبه و منهم من اعتزل و منهم الذين ما يزالون يقاومون الزوال

الكثير منهم حمل الإخلاص و ضحى بوقته و صحته ليسقي هذا الصرح الكبير
ليبقى مزهرا و للخير مصدرا و للعلم ناشرا و للخلق زارعا و للأخوة حارصا

بسبب اللمة عرفنا اخوة و اخوات فامتزجت افراحنا و احزاننا
تآلفنا و تحاببنا و تآخينا و تعلمنا
و ساند بعضنا بعض في الأزمات و شد بعضنا بعضا كالبنيان المرصوص دوما

لم يبقى بيننا محزون و ما تركناه إلا و هو سعيد
و لا محتاج إلا و هو مرتاح
و لا ضال إلا و هو مهتدي
و لا طالب نصيحة إلا و مشار
و لا صاحب مشكلة إلا و هو مستبشر

اطلب تجد مطلبك

الغائب عنا عنه سائلون
و الحاضر عندنا عنه غير مقصرين

تحت شعار
كلنا أخوة
و إيد واحدة

كانت مسابقاتنا
و هكذا هههههههههههههههه كانت دوما ابتساماتنا

بالله عليكم اتحبون ان يقال عنكم
أنه في زمانكم عاشت اللمة أسوأ أيامها
و تكون عليكم وصمة عار

تذكروا من مات من اهل اللمة و ترك المنتدى أمانة في اعناقكم

أولا اخواتي اعضاء و مراقبات و مشرفات و حتى اداريي اللمة أين أنتم
ثانيا أعضاء و مراقبي و مشرفي اللمة أين انتم

تذكروا ان اللمة مريضة تحتاجكم جميعا و هي أمانة في اعناقكم

اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد



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NAPOLA

NAPOLA

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 أفريل 2017
المشاركات
327
النقاط
521
محل الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
صباخ الخير اخي الكريم.
حقا لاحظنا ركود شديد في المنتدي الذي كان يعج بالحيوية حتى تحس و كانك في لمة حقيقية بعيدا عن العالم الافتراضي... لا ادري ماجرى ربما انشغلنا بالحياة فقط لكن يجب ان يكون حاضرا دائما من بحمل المشعل حتى النهاية ..
نداء الى كل الطاقم من اداريين و مشرفين و اعضاء انيرونا بوجودكم و انعشوا هذا المنبر الطيب فبكم تحلو و تكون اللمة ...
 

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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,730
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال NAPOLA:
صباخ الخير اخي الكريم.
حقا لاحظنا ركود شديد في المنتدي الذي كان يعج بالحيوية حتى تحس و كانك في لمة حقيقية بعيدا عن العالم الافتراضي... لا ادري ماجرى ربما انشغلنا بالحياة فقط لكن يجب ان يكون حاضرا دائما من بحمل المشعل حتى النهاية ..
نداء الى كل الطاقم من اداريين و مشرفين و اعضاء انيرونا بوجودكم و انعشوا هذا المنبر الطيب فبكم تحلو و تكون اللمة ...
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حيااك الله دكتورة
كلامك في محله يا طيبة
يجب ان نخصص وقتا و لو قليلا للمة و اهلها فهم ايضا لهم حق علينا
 
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