إني لكم معاتب ـ موضوع يجب قراءته

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,730
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
حياكم الله و بياكم احبتي في اللمة
اللمة هذا الاسم الشامخ في سماء النت و المنتديات
اسم له تاريخ و سمعة بفضل الاعضاء الذين مروا من خلاله
منهم من قضى نحبه و منهم من اعتزل و منهم الذين ما يزالون يقاومون الزوال
الكثير منهم حمل الإخلاص و ضحى بوقته و صحته ليسقي هذا الصرح الكبير
ليبقى مزهرا و للخير مصدرا و للعلم ناشرا و للخلق زارعا و للأخوة حارصا
بسبب اللمة عرفنا اخوة و اخوات فامتزجت افراحنا و احزاننا
تآلفنا و تحاببنا و تآخينا و تعلمنا
و ساند بعضنا بعض في الأزمات و شد بعضنا بعضا كالبنيان المرصوص دوما
لم يبقى بيننا محزون و ما تركناه إلا و هو سعيد
و لا محتاج إلا و هو مرتاح
و لا ضال إلا و هو مهتدي
و لا طالب نصيحة إلا و مشار
و لا صاحب مشكلة إلا و هو مستبشر
اطلب تجد مطلبك
الغائب عنا عنه سائلون
و الحاضر عندنا عنه غير مقصرين
تحت شعار
كلنا أخوة
و إيد واحدة
كانت مسابقاتنا
و هكذا هههههههههههههههه كانت دوما ابتساماتنا
بالله عليكم اتحبون ان يقال عنكم
أنه في زمانكم عاشت اللمة أسوأ أيامها
و تكون عليكم وصمة عار
تذكروا من مات من اهل اللمة و ترك المنتدى أمانة في اعناقكم
أولا اخواتي اعضاء و مراقبات و مشرفات و حتى اداريي اللمة أين أنتم
ثانيا أعضاء و مراقبي و مشرفي اللمة أين انتم
تذكروا ان اللمة مريضة تحتاجكم جميعا و هي أمانة في اعناقكم
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
@الامين محمد
@Adam dz
@ALGERIA DZ
@حاتم07
@طموحة
@خووخه
@صمت المشاعر
@صدى الصورة.
@NAPOLA
@عبدالرؤوف
@السلطانة
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@sanaya
@خديجة ph
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@amro mostafa
@sami44
@فريد أبوفيصل
@ملكة زوجي
@جليلوس
@أم منيــــــر
@أم أحمــــد يــسّ
@البحر الهادي
@Autumn leaves
@لؤلؤة قسنطينة
@سكون الفجر
@أشــواق 19
@حلم كبير
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
@ام أمينة
@Golden Man
@Soumia hadj mohammed
@صمت النبض
@أشرقت نفسي
حياكم الله و بياكم احبتي في اللمة
اللمة هذا الاسم الشامخ في سماء النت و المنتديات
اسم له تاريخ و سمعة بفضل الاعضاء الذين مروا من خلاله
منهم من قضى نحبه و منهم من اعتزل و منهم الذين ما يزالون يقاومون الزوال
الكثير منهم حمل الإخلاص و ضحى بوقته و صحته ليسقي هذا الصرح الكبير
ليبقى مزهرا و للخير مصدرا و للعلم ناشرا و للخلق زارعا و للأخوة حارصا
بسبب اللمة عرفنا اخوة و اخوات فامتزجت افراحنا و احزاننا
تآلفنا و تحاببنا و تآخينا و تعلمنا
و ساند بعضنا بعض في الأزمات و شد بعضنا بعضا كالبنيان المرصوص دوما
لم يبقى بيننا محزون و ما تركناه إلا و هو سعيد
و لا محتاج إلا و هو مرتاح
و لا ضال إلا و هو مهتدي
و لا طالب نصيحة إلا و مشار
و لا صاحب مشكلة إلا و هو مستبشر
اطلب تجد مطلبك
الغائب عنا عنه سائلون
و الحاضر عندنا عنه غير مقصرين
تحت شعار
كلنا أخوة
و إيد واحدة
كانت مسابقاتنا
و هكذا هههههههههههههههه كانت دوما ابتساماتنا
بالله عليكم اتحبون ان يقال عنكم
أنه في زمانكم عاشت اللمة أسوأ أيامها
و تكون عليكم وصمة عار
تذكروا من مات من اهل اللمة و ترك المنتدى أمانة في اعناقكم
أولا اخواتي اعضاء و مراقبات و مشرفات و حتى اداريي اللمة أين أنتم
ثانيا أعضاء و مراقبي و مشرفي اللمة أين انتم
تذكروا ان اللمة مريضة تحتاجكم جميعا و هي أمانة في اعناقكم
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
@الامين محمد
@Adam dz
@ALGERIA DZ
@حاتم07
@طموحة
@خووخه
@صمت المشاعر
@صدى الصورة.
@NAPOLA
@عبدالرؤوف
@السلطانة
@4algeria.com
@Golden Man
@sanaya
@خديجة ph
@اميرة المدائن
@amro mostafa
@sami44
@فريد أبوفيصل
@ملكة زوجي
@جليلوس
@أم منيــــــر
@أم أحمــــد يــسّ
@البحر الهادي
@Autumn leaves
@لؤلؤة قسنطينة
@سكون الفجر
@أشــواق 19
@حلم كبير
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
@ام أمينة
@Golden Man
@Soumia hadj mohammed
@صمت النبض
@أشرقت نفسي