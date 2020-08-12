تكريم الأخت أميرة المدائن و الأخ الطيب الجزائري

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهرسالة أبعثها لكما مليئة بالاحترام و التقدير و اتيت كل بلاغة ، و أفنيت بحر النطق في النظم و النشر و الشعر ، ما بلغت شكرا لكما ، لكما مني كل التقدير و العرفان بعدد قطرات المطر و عدد حج و اعتمركلمات الثناء و الشكر لا توفيكما حقكما على عطاءكماأنتمانعم أنتما من يسطر كل إبداعه كل يوم في المنتدىأنتمانعم أنتما كل شكر و العرفان على ما تنثران من ابداعات في المنتدى و ذلك بمواضيع هادفة و قيمةأنتمانعم أنتما قلمان جعل جزءا من وقتهما في المنتدى لنثر كل ابداعتكماأنتمانعم أنتما من يكتبان بقلم متميز بروح اصابعكما و يتجلى ذلك في تواجدهما الدائم في المنتدى بافكارهما النيرة و الجديدةأنتمانعم أنتما عجزت حروفي أن تكتب كل كلمات الشكر و الثناء بعجز الشعر و النثر و الكلام كله عن شكركماعبر نفحات النسيم ، و اريج الازهار ، و خيوط الأصيل ارسل لكما شكرا من اعماق قلبي على عطاءكما الدائم في المنتدىنيابة عن الإدارة و المراقبين و المشرفين و الاعضاء في المنتدى جئت اليوم لكي اقدم لكما كل عبارات الشكر و التحية و الثناءوفي هذا الإطار اطلب من كل مشرف و مراقب و اداري و عضو في المنتدى كتابة كلمة شكر و تكريم لكمااخوكم في الله إلياس