تكريم الأخت أميرة المدائن و الأخ الطيب الجزائري

إلياس
:: عضو بارز ::
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- 24 ديسمبر 2011
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رسالة أبعثها لكما مليئة بالاحترام و التقدير و اتيت كل بلاغة ، و أفنيت بحر النطق في النظم و النشر و الشعر ، ما بلغت شكرا لكما ، لكما مني كل التقدير و العرفان بعدد قطرات المطر و عدد حج و اعتمر
كلمات الثناء و الشكر لا توفيكما حقكما على عطاءكما
أنتما
نعم أنتما من يسطر كل إبداعه كل يوم في المنتدى
أنتما
نعم أنتما كل شكر و العرفان على ما تنثران من ابداعات في المنتدى و ذلك بمواضيع هادفة و قيمة
أنتما
نعم أنتما قلمان جعل جزءا من وقتهما في المنتدى لنثر كل ابداعتكما
أنتما
نعم أنتما من يكتبان بقلم متميز بروح اصابعكما و يتجلى ذلك في تواجدهما الدائم في المنتدى بافكارهما النيرة و الجديدة
أنتما
نعم أنتما عجزت حروفي أن تكتب كل كلمات الشكر و الثناء بعجز الشعر و النثر و الكلام كله عن شكركما
عبر نفحات النسيم ، و اريج الازهار ، و خيوط الأصيل ارسل لكما شكرا من اعماق قلبي على عطاءكما الدائم في المنتدى
نيابة عن الإدارة و المراقبين و المشرفين و الاعضاء في المنتدى جئت اليوم لكي اقدم لكما كل عبارات الشكر و التحية و الثناء
وفي هذا الإطار اطلب من كل مشرف و مراقب و اداري و عضو في المنتدى كتابة كلمة شكر و تكريم لكما
اخوكم في الله إلياس
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رسالة أبعثها لكما مليئة بالاحترام و التقدير و اتيت كل بلاغة ، و أفنيت بحر النطق في النظم و النشر و الشعر ، ما بلغت شكرا لكما ، لكما مني كل التقدير و العرفان بعدد قطرات المطر و عدد حج و اعتمر
كلمات الثناء و الشكر لا توفيكما حقكما على عطاءكما
أنتما
نعم أنتما من يسطر كل إبداعه كل يوم في المنتدى
أنتما
نعم أنتما كل شكر و العرفان على ما تنثران من ابداعات في المنتدى و ذلك بمواضيع هادفة و قيمة
أنتما
نعم أنتما قلمان جعل جزءا من وقتهما في المنتدى لنثر كل ابداعتكما
أنتما
نعم أنتما من يكتبان بقلم متميز بروح اصابعكما و يتجلى ذلك في تواجدهما الدائم في المنتدى بافكارهما النيرة و الجديدة
أنتما
نعم أنتما عجزت حروفي أن تكتب كل كلمات الشكر و الثناء بعجز الشعر و النثر و الكلام كله عن شكركما
عبر نفحات النسيم ، و اريج الازهار ، و خيوط الأصيل ارسل لكما شكرا من اعماق قلبي على عطاءكما الدائم في المنتدى
نيابة عن الإدارة و المراقبين و المشرفين و الاعضاء في المنتدى جئت اليوم لكي اقدم لكما كل عبارات الشكر و التحية و الثناء
وفي هذا الإطار اطلب من كل مشرف و مراقب و اداري و عضو في المنتدى كتابة كلمة شكر و تكريم لكما
اخوكم في الله إلياس