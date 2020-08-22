بسم الله

و السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة

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سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد



البارحة و بعد صلاة العشاء

تواصل معي احد الشباب بالمسنجر

و طلب جلسة خاصة في وقت مريح و مناسب

و بدون خجل او حياء

قال اريد ان اتحدث معاك و بكل حرية



قبلت الامر و و اخبرته اني في البيت

يأتيني في الوقت الذي يراه مناسبا



فعلا جااء الشاب الى بيتي

فكان واضخا انه منزعج و مقلق و معصب



دخل الى بيتي

و قال جيبلي ما بارد



و اغلق باب الصالون



قال يا اخي اريد اتحدث معاك بكل ارياحية

و حرية مع ضامن السرية ان يبقى الموضوع سرا بيننا



طبعا اعطيته الوعد و العهد

و قلت له تحدث و لا تخجل و لا تحتار



فقال

لقد مضى على زواجي حوالي 10 سنوات

انا شاب و زوجتي تصغرني سنا

يا اخي تخيل اني اصبحت اراها عجوزا في 80 من العمر

يا اخي و الله لا تتزين في البيت إلا لما تروح ضيفة

او يجونا الضياف

و آخر مرة تجملت و تزينت من اجلي

يوم زفافنا



انا اريد ان تتزين لي و هذا من حقي



و عندنا اناقشها في الامر تغضب و تنزعج

و تقول هته للمراهقين و انت لست مراهقا



نحن نسكن في بيت خاص و ليس هناك اي حرج في التزين و التجمل

و المكيجة لكنها لا تفعلها مطلقا



اخر مرة اخذتها عند محل يبيع مواد و ادوات التجميل

فاشترت كل ما تريد و اغلقت عليه في الخزانة

لموسم الاعراس او الضيفات



حاولت معاها و حاولت و امرتها ان تلبس الجميل من اللباس

و تتجمل

و هددتها و صرخت حتى مللت لكن دون جدوى



و كلما حدثتها حول الموضوع اما تغضب او تتمسخر

و لا تنفذ ما اريد

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انا مللت منها و صدقا افكر في خيانتها

سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد

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هذا كلام الشاب معي

انا اعطيته حل او اقترحت عليه حل

لن اخبركم بالحل الآن حتى تجيبون على

السؤال

ما الحل لهته المشكلة حسب رأيكم



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