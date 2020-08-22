الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم الله
و السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
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سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد
البارحة و بعد صلاة العشاء
تواصل معي احد الشباب بالمسنجر
و طلب جلسة خاصة في وقت مريح و مناسب
و بدون خجل او حياء
قال اريد ان اتحدث معاك و بكل حرية
قبلت الامر و و اخبرته اني في البيت
يأتيني في الوقت الذي يراه مناسبا
فعلا جااء الشاب الى بيتي
فكان واضخا انه منزعج و مقلق و معصب
دخل الى بيتي
و قال جيبلي ما بارد
و اغلق باب الصالون
قال يا اخي اريد اتحدث معاك بكل ارياحية
و حرية مع ضامن السرية ان يبقى الموضوع سرا بيننا
طبعا اعطيته الوعد و العهد
و قلت له تحدث و لا تخجل و لا تحتار
فقال
لقد مضى على زواجي حوالي 10 سنوات
انا شاب و زوجتي تصغرني سنا
يا اخي تخيل اني اصبحت اراها عجوزا في 80 من العمر
يا اخي و الله لا تتزين في البيت إلا لما تروح ضيفة
او يجونا الضياف
و آخر مرة تجملت و تزينت من اجلي
يوم زفافنا
انا اريد ان تتزين لي و هذا من حقي
و عندنا اناقشها في الامر تغضب و تنزعج
و تقول هته للمراهقين و انت لست مراهقا
نحن نسكن في بيت خاص و ليس هناك اي حرج في التزين و التجمل
و المكيجة لكنها لا تفعلها مطلقا
اخر مرة اخذتها عند محل يبيع مواد و ادوات التجميل
فاشترت كل ما تريد و اغلقت عليه في الخزانة
لموسم الاعراس او الضيفات
حاولت معاها و حاولت و امرتها ان تلبس الجميل من اللباس
و تتجمل
و هددتها و صرخت حتى مللت لكن دون جدوى
و كلما حدثتها حول الموضوع اما تغضب او تتمسخر
و لا تنفذ ما اريد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انا مللت منها و صدقا افكر في خيانتها
سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلام الشاب معي
انا اعطيته حل او اقترحت عليه حل
لن اخبركم بالحل الآن حتى تجيبون على
السؤال
ما الحل لهته المشكلة حسب رأيكم
و السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد
البارحة و بعد صلاة العشاء
تواصل معي احد الشباب بالمسنجر
و طلب جلسة خاصة في وقت مريح و مناسب
و بدون خجل او حياء
قال اريد ان اتحدث معاك و بكل حرية
قبلت الامر و و اخبرته اني في البيت
يأتيني في الوقت الذي يراه مناسبا
فعلا جااء الشاب الى بيتي
فكان واضخا انه منزعج و مقلق و معصب
دخل الى بيتي
و قال جيبلي ما بارد
و اغلق باب الصالون
قال يا اخي اريد اتحدث معاك بكل ارياحية
و حرية مع ضامن السرية ان يبقى الموضوع سرا بيننا
طبعا اعطيته الوعد و العهد
و قلت له تحدث و لا تخجل و لا تحتار
فقال
لقد مضى على زواجي حوالي 10 سنوات
انا شاب و زوجتي تصغرني سنا
يا اخي تخيل اني اصبحت اراها عجوزا في 80 من العمر
يا اخي و الله لا تتزين في البيت إلا لما تروح ضيفة
او يجونا الضياف
و آخر مرة تجملت و تزينت من اجلي
يوم زفافنا
انا اريد ان تتزين لي و هذا من حقي
و عندنا اناقشها في الامر تغضب و تنزعج
و تقول هته للمراهقين و انت لست مراهقا
نحن نسكن في بيت خاص و ليس هناك اي حرج في التزين و التجمل
و المكيجة لكنها لا تفعلها مطلقا
اخر مرة اخذتها عند محل يبيع مواد و ادوات التجميل
فاشترت كل ما تريد و اغلقت عليه في الخزانة
لموسم الاعراس او الضيفات
حاولت معاها و حاولت و امرتها ان تلبس الجميل من اللباس
و تتجمل
و هددتها و صرخت حتى مللت لكن دون جدوى
و كلما حدثتها حول الموضوع اما تغضب او تتمسخر
و لا تنفذ ما اريد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انا مللت منها و صدقا افكر في خيانتها
سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلام الشاب معي
انا اعطيته حل او اقترحت عليه حل
لن اخبركم بالحل الآن حتى تجيبون على
السؤال
ما الحل لهته المشكلة حسب رأيكم