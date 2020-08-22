سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
و السلام عليكم احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
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سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد

البارحة و بعد صلاة العشاء
تواصل معي احد الشباب بالمسنجر
و طلب جلسة خاصة في وقت مريح و مناسب
و بدون خجل او حياء
قال اريد ان اتحدث معاك و بكل حرية

قبلت الامر و و اخبرته اني في البيت
يأتيني في الوقت الذي يراه مناسبا

فعلا جااء الشاب الى بيتي
فكان واضخا انه منزعج و مقلق و معصب

دخل الى بيتي
و قال جيبلي ما بارد

و اغلق باب الصالون

قال يا اخي اريد اتحدث معاك بكل ارياحية
و حرية مع ضامن السرية ان يبقى الموضوع سرا بيننا

طبعا اعطيته الوعد و العهد
و قلت له تحدث و لا تخجل و لا تحتار

فقال
لقد مضى على زواجي حوالي 10 سنوات
انا شاب و زوجتي تصغرني سنا
يا اخي تخيل اني اصبحت اراها عجوزا في 80 من العمر
يا اخي و الله لا تتزين في البيت إلا لما تروح ضيفة
او يجونا الضياف
و آخر مرة تجملت و تزينت من اجلي
يوم زفافنا

انا اريد ان تتزين لي و هذا من حقي

و عندنا اناقشها في الامر تغضب و تنزعج
و تقول هته للمراهقين و انت لست مراهقا

نحن نسكن في بيت خاص و ليس هناك اي حرج في التزين و التجمل
و المكيجة لكنها لا تفعلها مطلقا

اخر مرة اخذتها عند محل يبيع مواد و ادوات التجميل
فاشترت كل ما تريد و اغلقت عليه في الخزانة
لموسم الاعراس او الضيفات

حاولت معاها و حاولت و امرتها ان تلبس الجميل من اللباس
و تتجمل
و هددتها و صرخت حتى مللت لكن دون جدوى

و كلما حدثتها حول الموضوع اما تغضب او تتمسخر
و لا تنفذ ما اريد
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انا مللت منها و صدقا افكر في خيانتها
سأخون زوجتي ـ يوما ما . أكييد
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هذا كلام الشاب معي
انا اعطيته حل او اقترحت عليه حل
لن اخبركم بالحل الآن حتى تجيبون على
السؤال
ما الحل لهته المشكلة حسب رأيكم

 
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