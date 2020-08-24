دواء هيدروكسي كلوروكوين والكورونا:

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يعد دواء هيدروكسي كلوروكوين من الأدوية التي تساعد في علاج الملاريا، وذكرت الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد.



دواء هيدروكسي كلوروكوين والكورونا:

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مع صعوبة تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، أصبح البحث عن علاج سريع هو الحل الأمثل لإنقاذ حياة الأشخاص المصابين بالمرض وتقنين انتشاره في مختلف الدول حول العالم.



وبعدما تم الإعلان عن دواء يسمى هيدروكسي كلوروكوين وإمكانية استخدامه في علاج فيروس كورونا، أصبح هناك العديد من التساؤلات حول هذا العلاج، وكيف يمكن أن يساعد في التغلب على هذا الوباء العالمي.



ما هو دواء هيدروكسي كلوروكوين؟

هو دواء من ضمن الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة لسير المرض DMARDs، ويستخدم في علاج الملاريا الناتجة عن لسعات البعوض، ويستخدم أيضاً للوقاية منها.

كما يتم استخدامه مع أدوية أخرى لعلاج بعض من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتيدي والذئبة، حيث يساعد في زيادة فعالية الأدوية المعالجة لهذه الأمراض.



العلاقة بين دواء هيدروكسي كلوروكوين وفيروس كورونا

وفقاً للعديد من الأبحاث، لا يقتصر دواء هيدروكسي كلوروكوين على علاج الملاريا فحسب، بل يمكن استخدامه في علاج بعض أنواع الفيروسات.



وتعد متلازمة الإلتهاب التنفسي الحاد "مرض السارس" أحد أبرز الأمراض التي يتمكن هذا الدواء من علاجها، وهو مرض ينتمي إلى عائلة كورونا وأعراضه تشبه أعراض فيروس كورونا.



وهذا ما جعل الأطباء يتصورون أنه يمكن علاج فيروس كورونا الجديد من خلال دواء هيدروكسي كلوروكوين​