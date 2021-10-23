تصويت لأشهى وصفة معجنات

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,699
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل مع الفكرة المطروحة سابقا
ونقترح عليكم موضوعين من ركن السندويتشات والمعجنات
الرجاء التصويت للموضوع الذي نال اعجابكم
الموضوع الأول للاخت ℓσɴєℓу GĪяℓ@
الموضوع الثاني للأخت Asseli Queen@
الرجاء التصويييت
الفائزة تتحصل على وسام
نواصل مع الفكرة المطروحة سابقا
ونقترح عليكم موضوعين من ركن السندويتشات والمعجنات
الرجاء التصويت للموضوع الذي نال اعجابكم
الموضوع الأول للاخت ℓσɴєℓу GĪяℓ@
ليسوفلي بالبيشاميل و الدجاج
السلام عليكم.. اليوم جبتلكم سوفلي محشي بالبيشاميل والدجاج المقادير: _العجينة كاس حليب دافئ ربع كاس زيت حبة بيض مغرف كبيرة سكر مغرف كبيرة خميرة الخبز ملح فرينة _الحشو: بطاطا مقطعة مكعبات مقلية صدر الدجاج مقطع او مرحي حبة بصل صغيىة مقطعة مكعبات ملح فلفل كحل كركم توابل الدجاج _البيشاميل: مغرف...
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الموضوع الثاني للأخت Asseli Queen@
بغرير من مطبخي في 5 دقائق
سلام عليكم ان شاء الله تكونو ملاح ني في شعال محوطيتش الله غالب خدمة راها بزاف 😑😑😑😑 لمهم درت بغرير وبغيت يقولولي رايكم فيه 😁😁😁 المكونات زوج كيسان سميد رقيق كاس فرينة مغرف كبيرة خمارة ساشي خميرة حلويات رشة ملح وسكر وتلات كيسان ونص ماء دافي ونميكسوهم مليح منبعد تخليه خمسة دقايق ونطييوه
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الرجاء التصويييت
الفائزة تتحصل على وسام