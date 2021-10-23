تصويت لأشهى وصفة معجنات

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,699
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نواصل مع الفكرة المطروحة سابقا


ونقترح عليكم موضوعين من ركن السندويتشات والمعجنات

الرجاء التصويت للموضوع الذي نال اعجابكم


الموضوع الأول للاخت ℓσɴєℓу GĪяℓ@

www.4algeria.com

ليسوفلي بالبيشاميل و الدجاج

السلام عليكم.. اليوم جبتلكم سوفلي محشي بالبيشاميل والدجاج المقادير: _العجينة كاس حليب دافئ ربع كاس زيت حبة بيض مغرف كبيرة سكر مغرف كبيرة خميرة الخبز ملح فرينة _الحشو: بطاطا مقطعة مكعبات مقلية صدر الدجاج مقطع او مرحي حبة بصل صغيىة مقطعة مكعبات ملح فلفل كحل كركم توابل الدجاج _البيشاميل: مغرف...
www.4algeria.com www.4algeria.com

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الموضوع الثاني للأخت Asseli Queen@

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بغرير من مطبخي في 5 دقائق

سلام عليكم ان شاء الله تكونو ملاح ني في شعال محوطيتش الله غالب خدمة راها بزاف 😑😑😑😑 لمهم درت بغرير وبغيت يقولولي رايكم فيه 😁😁😁 المكونات زوج كيسان سميد رقيق كاس فرينة مغرف كبيرة خمارة ساشي خميرة حلويات رشة ملح وسكر وتلات كيسان ونص ماء دافي ونميكسوهم مليح منبعد تخليه خمسة دقايق ونطييوه
www.4algeria.com www.4algeria.com

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الرجاء التصويييت


الفائزة تتحصل على وسام




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