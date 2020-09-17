" على مائدة الحوار "

ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
162
النقاط
9
العمر
42
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قالت لي يوما :
هي عادة لاحظتها في العديد منا نذهب ونعود لذات الانسان الذي قُدر لنا بأن له مقاما
في قلوبنا لكن لم يُقدر له أن يحتوينا بل و يتسبب لنا بخدوش أو حتى جراح بليغة الأثر طويلة المدى ..

تستجدي الشعور ممن لا إحساس له ؟!

عجباً لك .. تأتي و تذهب بخيبات الأمل ، أفلا تتوب ؟!
أما ترحم النفس التي بين جنبيك ؟!

يا عزيزي

بعض الناس لا يتغيرون
و إن عَلاَ في قلبكَ مقامهم ..

أما رأيت يعقوب وقد ولى وجهه عن بنييه
و أقبل لربه يشكوا إليه ظلم الأحباء
للوجه الصغير .. !

يا عزيزي

تعلم
أن تصاحب من جديد ..

و أدعو الله
حتى تجد هارون الوزير ..

و أرحم من لا إحساس له و اهجره (الهجر الجميل)


في الأخير لربما (أحد والديك أو ابنك أو أخيك أو ذلك الصاحب .. إلخ) ليس الشخص المناسب لتشكو إليه ..
(حاجتك لتشكو) ليست عيباً و لا حراما هكذا خُلقنا (مدنيين بطبعنا) فقط اختر الشخص المناسب
و تقبل أن س من الناس ليس مناسبا .. ليس مناسباً

فقُلت لها :
أختي الكريمة /
ومن تلكم العادات :
هو ذلك التوسل _ الذي يُلامس سقف التسول _
لأولئك الذين ادرجناهم في قائمة المقربين منا ، وقد ناصفناهم
نصف حياتنا ، كونهم المكمّل لحياتنا _ كما كنا نحسب _، وفي غمرة ذلك الشعور اوقعنا أنفسنا في
هوة الفناء ، ومفارقة الروح من هذا الجسد ، وهو لا يزال يستقبل ويُرسل الأنفاس !

فهناك :
من يسترسل في الاستجداء من أجل لفت الانتباه ، مستجدٍ بذلك الشفقة
من ذاك !
وهو يستعرض العذر _ وإن كان لم يصدر منه ما يستدعِ ذلك الاعتذار _ !
هو التشبث بمن ملّكناهم قلوبنا ، من أجل أن يستعمروها ليعيثوا فيها الفساد
والزوال!

من غير أن يستشعر بأنه واقعٌ في دائرة الحماقة بفعله ذاك !
بعدما فقد بوصلة الصواب !

من هنا أقول لمن يمر هنا :
لا تبحث عن ذلك الود الذي تتجمد فيها ومنه كل المشاعر !
ولا تمداً حبل الوصل لمن يقطعه عند أول اختبار !
ولا تركض خلف وهمٍ تحسبه حقيقة ، وهو في أصله السراب!
ولا تفترش حصير الانتظار في طريق الحياة ،
منتظرا من ادار لكَ ظهره ، وقد حزم حقيبة الوداع في اصرار !

واجعل لعقلك الكلمة العليا ، ولا تلتفت لوسوسة القلب ،
وقد جاءك صادق الواقع وناصع البيان .


اسمعني بقلبك :
لا يغريك سماع اشواقك لمن هجرك ،
لأنك باستماعك لها ستُسلمُك لحتفك !

وتجاوز حدود الشعور ، واقتله إذا ما دبّ في شريانك ،
لأنه يريد منك بذلك الرجوع لقيود الذل ، وارجاعك
لتذوق من سياط اللوم اللاسع ، ومنها الكثير الجمّ !

واترك موطن الذكريات التي تُدمي قلبك ،
وانزع يدِ التشبث من يدِ من تخلّى عنك وارتحل !


قلتم :
في الأخير لربما (أحد والديك أو ابنك أو أخيك أو ذلك الصاحب .. إلخ) ليس الشخص المناسب لتشكو إليه ..
(حاجتك لتشكو) ليست عيباً و لا حراما هكذا خُلقنا (مدنيين بطبعنا)
فقط اختر الشخص المناسب و تقبل أن س من الناس ليس مناسبا .. ليس مناسباً

أختي الكريمة /
في خاتمة قولكم أجد فيه الصعب المانع الذي يصعُب على الواحد منا الوصول إلى تحققه
وتحقيقه !

لأن الذين نعاني من غدرهم ، والذين منهم نصطلي اليوم نيران
خيباتنا فيهم ، هم الذي اصطفيناهم بالأمس القريب !

وقد حسبناهم _ بعدما حكمنا عليهم بظاهر اقوالهم وأفعالهم في حينها بحسن الظن والنوايا_ هم
الكهف الذي نلجأ إليه ، إذا ما اسودت علينا الدنيا يوماً في وجوهنا !



فكيف يكون لنا من بعد كل ذاك ... لذلك سبيلا ؟!
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ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
162
النقاط
9
العمر
42
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
فقالت معقبة على قولي :
اللهم إنا نسألك العافية و السلامة من أدواء القلوب..

صنف العرب كما هو معروف الحب درجات ، و الحالة التي ذكرتها أقرب ما تكون لدرجة [الهيام]
أي الحب الممزوج بالإستسلام و التبعيه التااامه الممزوجه بشيء من الجنون.

وهذا داء اذ استشرب في النفس أفناها (نسأل الله العافيه) ، الأمر هنا يتخطى الحاجة الفطرية
( لنشكو) ..
تخطاه بكثير ..

هنا سأضع نقطة و أُحيل النفس المصابه الى أهل الإختصاص .. و لن أفتي بجهل..

بشكل عام على المرء أن يراقب علاقاته في أي مستوى من التعلق قد وصلت ..

أما عن سؤالك عن السبيل (لتقبل ) حقيقة أن س من الناس ليس مناسباً
ليكون الكهف الذي تأوي إليه ..

فالجواب يكمن في العمر و الخبرات المتراكمه و في كيفية تربيتنا لأنفسنا ..

أعني راقب نفسك الثائره في بداية حياتك و الهدوء الذي يزداد مع ازدياد سنوات عمرك و جالس من هم
في من أعمارهم ستجد أن عضلة [التقبل و التسليم] و صلت لأقصى فعالية ممكنه لديهم ..

كثير من همومنا ومشاكلنا و تحدياتنا تكمن حلولها في ردة الفعل الخاصة بنا التي يجب
أن تكون ممزوجه بمرونه عاليه على مستوى المشاعر و الأفكار ..

وهذه اللياقه العاليه لا تأتي الا من تقوية عضلة [التقبل و التسليم ]

و هذه العضلة تتقوى مع السنين و الخبرات اليوميه و التربية الصالحة لأنفسنا ...

و بالعامية [ كبرها تكبر ، صغرها تصغر] ..
مع مراعاة أن كل شي يحتاج وقت ليشفى..


فقُلت لها :أختي الكريمة /
حين نتجاوز تلك " الصنوف " الاثنى عشر _ لا الحصر _ من درجات الُحب ،
نجدها في آحادها تدخل في أزواجها _ حتى وإن كانت بتفاوت درجاتها _
لأن في اعتقادي أن الشكوى ، وبث الهموم لا تكون إلا لمن
كانوا هم الأقرب لتلكم القلوب ،

" فالأمر لا يحتاج لإبرام فتوى في هكذا أمر " .

ملحوظة :
حين ابديت ما أبديته من رأي ‘ قد عنيت به بلوغ عالِ الدرجات من المودة
، والتي تتهاوى و" تتقازم " ما دون ذلك من باقي العوالق والروابط .

قلتم :
بشكل عام على المرء أن يراقب علاقاته في أي مستوى من التعلق قد وصلت ..

وأقول :
هو ذاك الذي ينقصنا بالفعل ، أن نضع تلكم التصرفات في ميزان
التقصي والنقد ، لأن مرد ذلك سيعود لنا بالنفع ،

في عام هذا الكلام :
تبقى " أمنية " ، وإن كانت هي الأصل الذي الذي يجب علينا
فعله ، كجسرٍ وجب علينا مدّه على ظهر هذه الحياة ،

غير أن الواقع _ للأسف الشديد _ يتجاوز كل ذاك ! حين يكون للشعور ، ولتلكم المشاعر
صوتٌ يُغيّب منه الصواب من رأس كل عاقل أوّاب !


أجبتم عن ذلك السؤال بهذا الجواب :
فالجواب يكمن في العمر و الخبرات المتراكمه و في كيفية تربيتنا لأنفسنا ..أعني راقب نفسك الثائره في بداية حياتك
و الهدوء الذي يزداد مع ازدياد سنوات عمرك و جالس من هم في من أعمارهم ستجد أن عضلة [التقبل و التسليم]
و صلت لأقصى فعالية ممكنه لديهم ..


وأقول :
لتلكم الخبرات ، وتلكم الرواسب ، والتراكمات التي نضيفها
لكتاب هذا العمر ، الذي نطوي صفحته في كل يوم ، وتنصرم فيها ساعاته
ودقائقه في كل ساطعة يوم ،

في مجملها :
يكون لها الأثر ، غير أنه سرعان ما يزول في أول امتحان
تُبديه لنا الأيام ، والذي يكتب عناصره من نسير معه في زقاق
هذه الحياة ، فالخيبات قد تأتينا من أقرب الناس لنا ،
ولن يكون حلّها ، أوالخلاص منها غير الابتعاد عن مواطن من جاءنا
منهم ذاك العناء !


أقول هذا :
في حال ذلك الحائر الذي لم يتشرب قلبه معنى الاستفادة من دروس الحياة ،
ولم ينهل العلوم من أهل التجارب ، الذين اعتركتهم الحياة ، وهم فيها قد عاشوا ، ولا يزالون !


قلتم :
كثير من همومنا ومشاكلنا و تحدياتنا تكمن حلولها في ردة الفعل الخاصة بنا التي يجب أن تكون
ممزوجه بمرونه عاليه على مستوى المشاعر و الأفكار ..

وأقول :
هم القلة الذين يمسكون زمام الشطط الذي يستفزه ، ويحرك الكامن فينا
من صبر ، أولئك الذي يستنفرون فينا جنود الخلاف ، لنتجاوزه للوصول لدرجة الإختلاف !
والذي يتمخض عنه الفراق والابتعاد _ في غالب الأحيان _ !


عن تلكم اللياقة التي تقوي عضلة التقبل والتسليم :
ففي ذلك الدواء لكل داء ، بل هو الترياق الذي يغنينا ،
ويشفينا من كل بلاء .


عن التقبل والتسليم :
فهما الجنة في هذه الحياة التي يفترش تحت ظلالها كل
من سكن اليقين في قلبه ، وآمن بأن كل ما أصابه ما كان ليخطأه ،
وما أخطأه من كان ليصيبه ،


فهنا :
" يكمن سر البقاء في سعادة ، على أرض هذه الحياة " .
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