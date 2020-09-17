" على مائدة الحوار "

فقالت معقبة على قولي :

اللهم إنا نسألك العافية و السلامة من أدواء القلوب..



صنف العرب كما هو معروف الحب درجات ، و الحالة التي ذكرتها أقرب ما تكون لدرجة [الهيام]

أي الحب الممزوج بالإستسلام و التبعيه التااامه الممزوجه بشيء من الجنون.



وهذا داء اذ استشرب في النفس أفناها (نسأل الله العافيه) ، الأمر هنا يتخطى الحاجة الفطرية

( لنشكو) ..

تخطاه بكثير ..



هنا سأضع نقطة و أُحيل النفس المصابه الى أهل الإختصاص .. و لن أفتي بجهل..



بشكل عام على المرء أن يراقب علاقاته في أي مستوى من التعلق قد وصلت ..



أما عن سؤالك عن السبيل (لتقبل ) حقيقة أن س من الناس ليس مناسباً

ليكون الكهف الذي تأوي إليه ..



فالجواب يكمن في العمر و الخبرات المتراكمه و في كيفية تربيتنا لأنفسنا ..



أعني راقب نفسك الثائره في بداية حياتك و الهدوء الذي يزداد مع ازدياد سنوات عمرك و جالس من هم

في من أعمارهم ستجد أن عضلة [التقبل و التسليم] و صلت لأقصى فعالية ممكنه لديهم ..



كثير من همومنا ومشاكلنا و تحدياتنا تكمن حلولها في ردة الفعل الخاصة بنا التي يجب

أن تكون ممزوجه بمرونه عاليه على مستوى المشاعر و الأفكار ..



وهذه اللياقه العاليه لا تأتي الا من تقوية عضلة [التقبل و التسليم ]



و هذه العضلة تتقوى مع السنين و الخبرات اليوميه و التربية الصالحة لأنفسنا ...



و بالعامية [ كبرها تكبر ، صغرها تصغر] ..

مع مراعاة أن كل شي يحتاج وقت ليشفى..





فقُلت لها :أختي الكريمة /

حين نتجاوز تلك " الصنوف " الاثنى عشر _ لا الحصر _ من درجات الُحب ،

نجدها في آحادها تدخل في أزواجها _ حتى وإن كانت بتفاوت درجاتها _

لأن في اعتقادي أن الشكوى ، وبث الهموم لا تكون إلا لمن

كانوا هم الأقرب لتلكم القلوب ،



" فالأمر لا يحتاج لإبرام فتوى في هكذا أمر " .



ملحوظة :

حين ابديت ما أبديته من رأي ‘ قد عنيت به بلوغ عالِ الدرجات من المودة

، والتي تتهاوى و" تتقازم " ما دون ذلك من باقي العوالق والروابط .



قلتم :

بشكل عام على المرء أن يراقب علاقاته في أي مستوى من التعلق قد وصلت ..



وأقول :

هو ذاك الذي ينقصنا بالفعل ، أن نضع تلكم التصرفات في ميزان

التقصي والنقد ، لأن مرد ذلك سيعود لنا بالنفع ،



في عام هذا الكلام :

تبقى " أمنية " ، وإن كانت هي الأصل الذي الذي يجب علينا

فعله ، كجسرٍ وجب علينا مدّه على ظهر هذه الحياة ،



غير أن الواقع _ للأسف الشديد _ يتجاوز كل ذاك ! حين يكون للشعور ، ولتلكم المشاعر

صوتٌ يُغيّب منه الصواب من رأس كل عاقل أوّاب !





أجبتم عن ذلك السؤال بهذا الجواب :

فالجواب يكمن في العمر و الخبرات المتراكمه و في كيفية تربيتنا لأنفسنا ..أعني راقب نفسك الثائره في بداية حياتك

و الهدوء الذي يزداد مع ازدياد سنوات عمرك و جالس من هم في من أعمارهم ستجد أن عضلة [التقبل و التسليم]

و صلت لأقصى فعالية ممكنه لديهم ..





وأقول :

لتلكم الخبرات ، وتلكم الرواسب ، والتراكمات التي نضيفها

لكتاب هذا العمر ، الذي نطوي صفحته في كل يوم ، وتنصرم فيها ساعاته

ودقائقه في كل ساطعة يوم ،



في مجملها :

يكون لها الأثر ، غير أنه سرعان ما يزول في أول امتحان

تُبديه لنا الأيام ، والذي يكتب عناصره من نسير معه في زقاق

هذه الحياة ، فالخيبات قد تأتينا من أقرب الناس لنا ،

ولن يكون حلّها ، أوالخلاص منها غير الابتعاد عن مواطن من جاءنا

منهم ذاك العناء !





أقول هذا :

في حال ذلك الحائر الذي لم يتشرب قلبه معنى الاستفادة من دروس الحياة ،

ولم ينهل العلوم من أهل التجارب ، الذين اعتركتهم الحياة ، وهم فيها قد عاشوا ، ولا يزالون !





قلتم :

كثير من همومنا ومشاكلنا و تحدياتنا تكمن حلولها في ردة الفعل الخاصة بنا التي يجب أن تكون

ممزوجه بمرونه عاليه على مستوى المشاعر و الأفكار ..



وأقول :

هم القلة الذين يمسكون زمام الشطط الذي يستفزه ، ويحرك الكامن فينا

من صبر ، أولئك الذي يستنفرون فينا جنود الخلاف ، لنتجاوزه للوصول لدرجة الإختلاف !

والذي يتمخض عنه الفراق والابتعاد _ في غالب الأحيان _ !





عن تلكم اللياقة التي تقوي عضلة التقبل والتسليم :

ففي ذلك الدواء لكل داء ، بل هو الترياق الذي يغنينا ،

ويشفينا من كل بلاء .





عن التقبل والتسليم :

فهما الجنة في هذه الحياة التي يفترش تحت ظلالها كل

من سكن اليقين في قلبه ، وآمن بأن كل ما أصابه ما كان ليخطأه ،

وما أخطأه من كان ليصيبه ،





فهنا :

" يكمن سر البقاء في سعادة ، على أرض هذه الحياة " .​