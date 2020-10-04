عرضتني صحبتي لعرسها.. عجاائب

السلامو عليكوازيكو ولا واش راكم اليوم..ان شاء الله بخيرالمهم اليوم اختكم عرضوها لعرس احم احم... وحدة كانت تقرا معايا في السيام عرسها السمانة الجاية... وانا بالتأكيد بالتأكيد منيش راح نروح ميحبش الشيخ وكذلك لعجوز وكذلك الاسود لي عايشة معاهم .... المهم هذي الحمد لله واحد مكان في الدار ووصيت خويا ميقولش لامي خصووصا خخ والله كي تبدا تهدر نحس روحي عمري خمسين سنة... يو خليونا من هذيالعام لي.فات تانيك كانت تقرا معايا وحدة كي دخلو امي وابي كانو في مشوار...عالدخلة قاتلي امي صحبتك راح تتزوجي ا ونتي قعدت..له له هذي كون تعرف لي جا خوها يعرضني للعرس واش تقول... ولي داها كذا وشرطها كذا... ها لقراية واش راح ديرلك تدي راجل تخدمي عليه تسلكيلو لكرا تشريلو طونوبيل وهو قاعد في الدار /امي من ولات تسمع لحكايات هذو وولات تقولي ولاختي لقراية مديرلك والوا /يو المشكل امي علابيلي بلي تهدر برك كي تلحق للصح تخبيني ههه المهمالبنات في زوج عمرهم 16يعني قدي في العمر...واش رايكم في الزواج المبكر لهاتان البنتان وكثير من البنات واش رايكم في هدرة امي على القراية نتع الطفلة واش رايكم في راجل المخلوقة لي ذكرتها لفوق.........ومع العلم هاني نستنا وكتاه يحن علينا تبون ويقلبنا نقراو..والله والفت القعاد في الدار مشكل ههه ارائكم تهمني