بعض المفاهيم المقلوبة عندنا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلم عليكم
احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
للاسف احبابي رانا في مجتمع كثيرا ما تكون المفاهيم
مقلوبة , فبعض العادات نعملوها في غير وقتها
و بعضها نعملوها في غير مكاننها
و مع الوقت اصبحت تمارس كأنها صواب
او من العيب اعادتها الى صوابها او الى مسارها الصحيح
فمثلا
الاب يدي ولده الصغير معاه للمسجد و الطفل عنده 3 سنوات
و يقولك حاب نعلمه المسجد و يتعلق بيه
و تجده يحرص عليه و يجيبه في كل الاوقات
لكن و للأسف هاذ الطفل لما يوصل سن الرشد
يتركه باباه و ما يجيبهش معاه الى المسجد
و يسمح ليه يترك الصلاة من الاصل و ما ينصحش و ما يحكيش معاه
مفهوم آخر
مقلوب عندنا
الطفلة كي تكون عزبة تتزين و تتجمل و تلبس لامود
لكن كي تتزوج ترجع عجوز و تنسى ان لنفسها و لزوجها عليها حق
مفهوم آخر
الرجل اللي ما يخافش من ربي
يسمح لنفسه تكون عنده عشيقة و يدلعها
بالهدايا و بالكلام المعسول
لكن زوجته عمرها ما تسمع منه كلمة طيبة
او هدية او يمسك يدها يمشي معاها في نزهة خاصة
مفهوم آخر
الزوجين ما يقولوش لبعضهما كلام الغزل
و يشوفوا الامر عيب او راه فات عليهم الحال على هاذ الكلام
و النبي صلى الله عليه و سلم
سقساوه اي النساء احب إليك قال عاائشة
أي بمعنى قال
أحبك يا عائشة
أين الرجل اللي يقول لمرته أحبك
و اين المرأة اللي تقول لزوحها أحبك
مفهوم آخر
العجوزة تحب بنتها تكون في بيت وحدها
و تكره تكون كنتها في بيت لوحدها
مفهوم آخر
في الميراث الأخت المتزوجة
كي تدي حقها من الميراث يقاطعوها خاوتها
بالرغم من انه حقها شرعا و قانونا
مفهوم آخر
في المهور
كي يجي ولد البلاد يخطب يخرجوه من الملة
بسبب المهور الغالية
لكن لو يجي تركي او فرنسي يخطب
يطلبوا مصحف و سجادة و يقولوا يكفي انك مسلم
مفهوم آخر
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
إليك الخط و كتب في النقط مفهوم غالط
و كتب التصويب
احبتي و اخواني في اللمة الطيبة
للاسف احبابي رانا في مجتمع كثيرا ما تكون المفاهيم
مقلوبة , فبعض العادات نعملوها في غير وقتها
و بعضها نعملوها في غير مكاننها
و مع الوقت اصبحت تمارس كأنها صواب
او من العيب اعادتها الى صوابها او الى مسارها الصحيح
فمثلا
الاب يدي ولده الصغير معاه للمسجد و الطفل عنده 3 سنوات
و يقولك حاب نعلمه المسجد و يتعلق بيه
و تجده يحرص عليه و يجيبه في كل الاوقات
لكن و للأسف هاذ الطفل لما يوصل سن الرشد
يتركه باباه و ما يجيبهش معاه الى المسجد
و يسمح ليه يترك الصلاة من الاصل و ما ينصحش و ما يحكيش معاه
مفهوم آخر
مقلوب عندنا
الطفلة كي تكون عزبة تتزين و تتجمل و تلبس لامود
لكن كي تتزوج ترجع عجوز و تنسى ان لنفسها و لزوجها عليها حق
مفهوم آخر
الرجل اللي ما يخافش من ربي
يسمح لنفسه تكون عنده عشيقة و يدلعها
بالهدايا و بالكلام المعسول
لكن زوجته عمرها ما تسمع منه كلمة طيبة
او هدية او يمسك يدها يمشي معاها في نزهة خاصة
مفهوم آخر
الزوجين ما يقولوش لبعضهما كلام الغزل
و يشوفوا الامر عيب او راه فات عليهم الحال على هاذ الكلام
و النبي صلى الله عليه و سلم
سقساوه اي النساء احب إليك قال عاائشة
أي بمعنى قال
أحبك يا عائشة
أين الرجل اللي يقول لمرته أحبك
و اين المرأة اللي تقول لزوحها أحبك
مفهوم آخر
العجوزة تحب بنتها تكون في بيت وحدها
و تكره تكون كنتها في بيت لوحدها
مفهوم آخر
في الميراث الأخت المتزوجة
كي تدي حقها من الميراث يقاطعوها خاوتها
بالرغم من انه حقها شرعا و قانونا
مفهوم آخر
في المهور
كي يجي ولد البلاد يخطب يخرجوه من الملة
بسبب المهور الغالية
لكن لو يجي تركي او فرنسي يخطب
يطلبوا مصحف و سجادة و يقولوا يكفي انك مسلم
مفهوم آخر
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
إليك الخط و كتب في النقط مفهوم غالط
و كتب التصويب