ثرثرة برك مش حاجة😁

السلام على الجميع ورحمة الله تعالى وبركاته.منذ أن انضممت لهذا المنتدى وانا اتابع بصمت واحيانا قليلة ارد على ما يلفت انتباهي. ولكن اليوم كأول مرة قررت الكتابة. لدي طاقو غريبة على الثرثرة وخصوصا من بعد موضوع أنت تحت المجهرولهذا حابة نحكي ونفرغ الغمة لي حاكمتني بسبة قرايتينتفكر قبل تلت سنين في عامي تاع الباك كانت حاكمتني نفس الحالة تاع اليوم رايحة نتطفى ووصلت نبكي*وذلك ناذراا جداا* وبنت خالتي الحبيبة تهدأ فيا كعادتها قلتلها وقتاه نتهنى برك من هاد الباك ونطلع للجامعة قالتلي الجامعة هم آخر اكبر وأكبر قلتلها بكل ثقة عمياء غبية*لا طبعا في الجامعة مساري محدد وواضح وين رايح وساهل لكن الباك هذا هو لي حددلي حياتي كاملة وكي نخلص منو راح نتهنى* قالتلي هيه نشاللهالآن عرفت انو كلمة نشالله لي قالتها كانت بمعنى*نشالله بربي * وخلصت الباك وطلعت للجامعة وانتظرت تنتهي المعاناة وبدات معاناة اخرى ياويلتيييي. فاتت عامين ولحد اليوم مزلت مشوكية*مصدومة صدمة كبيرة* ماللي شفتو. هي صح حققت حلمي ودرت التخصص لي حابة لكن مش لهاد الدرجةتعب عشر اضعاف اكثر من الباك ضغط وتفكير مرهق ولا يوجد حل غير اني نتحمل ونسكت. مثلا اليوم قررت ندير برنامج نمشي عليه خصوصا انو مزال للكونترول اسبوع لكن جيت نحسب لقيت عندي خمسين كور لازم نراجعو*حفظتهم من قبل لكن لازم نعاود نراجعهم* +180 صفحة لازم نحفظها حفاظة صماء مع العلم عندي زوج نقاط ونص ناقصيني سي نو الراطراباج يناديملقيت نبكي ولا نضحك ولا واش بالضبط. أرجو الدعاء بالتوفيق وخلاص واش راح ندير