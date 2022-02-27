أَشْيآئي الجَمِيلَة😍

{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

*أستاذة*
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
14,876
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
السلام عليكم
مساء الجمال و الأنوثة على عيونكم الحلوة 😍

شفت مواضيع السلطانة قلت انا ثاني نصورلكم شوية من مشترياتي 😍
نبداو على بركة الله

عطرين الحقيقة هدية في عيد الفطر .. رأيي فيهم ملاح ريحتهم sweet لمحبي الروائح الحلوة


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سيروم شعر she جاني مع العطر she و شومبوان و بلسم و ماسك من نفس المارك عجبني بزاف هو و الماسك تاعه لكن ما ننصحش بيه الي شعرهم دهني .. انا شعري دهني بصح كي ندير ليماش لازم ترطيب
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قلم للعيون ما نستعملهش بزاف خاطر انا نبغي الكحل العربي .. و قلم للشفاه بزاف شباب و ما يروحش 20220227_180819.jpg

هاذا ما نعرف كي سموه ما تضحكو ما والو 😂 المهم كي ندير ايليناغ ندير منه عند المدمع يعطي لمعة شابة .. حبيبي هاذا لا أستغني عنه

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مسك الطهارة pour la zone intime أعزكم الله الريحة تاعو هايلة و تعطيك احساس بالنظافة طول اليوم و تبقا الريحة هايلة و الثانية هي إكستري تع coco vanille عطري المعتمد ريحته بزاف شابة و خفيفة 😍

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و اخيرا غيسيلي و أيليناغ نفضل القلم خير من الريشة خاطر ما نعرفش نخدم بالريشة 😂 مساعدني و يرسم العينين الله الله

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هاذا ماكان

ملاحظة : للأميرات ماذابيا تعرفو أنو الزينة برا تبرج و نهانا عنه ديننا الحنيف إذا هاذ الأمور نستعملهم في داري فقط .. و العطر ما تخرجوش بيه بارك الله فيكن باش ما تدخلوش في المحظور 😍

نلتقي ان شاء الله في مواضيع أخرى

إلى ذلكم الحين أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه 😍
 
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