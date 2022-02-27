أَشْيآئي الجَمِيلَة😍

{مُدَلَّلَتُهُ}
*أستاذة*
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السلام عليكم
مساء الجمال و الأنوثة على عيونكم الحلوة
شفت مواضيع السلطانة قلت انا ثاني نصورلكم شوية من مشترياتي
نبداو على بركة الله
عطرين الحقيقة هدية في عيد الفطر .. رأيي فيهم ملاح ريحتهم sweet لمحبي الروائح الحلوة
سيروم شعر she جاني مع العطر she و شومبوان و بلسم و ماسك من نفس المارك عجبني بزاف هو و الماسك تاعه لكن ما ننصحش بيه الي شعرهم دهني .. انا شعري دهني بصح كي ندير ليماش لازم ترطيب
قلم للعيون ما نستعملهش بزاف خاطر انا نبغي الكحل العربي .. و قلم للشفاه بزاف شباب و ما يروحش
هاذا ما نعرف كي سموه ما تضحكو ما والو المهم كي ندير ايليناغ ندير منه عند المدمع يعطي لمعة شابة .. حبيبي هاذا لا أستغني عنه
مسك الطهارة pour la zone intime أعزكم الله الريحة تاعو هايلة و تعطيك احساس بالنظافة طول اليوم و تبقا الريحة هايلة و الثانية هي إكستري تع coco vanille عطري المعتمد ريحته بزاف شابة و خفيفة
و اخيرا غيسيلي و أيليناغ نفضل القلم خير من الريشة خاطر ما نعرفش نخدم بالريشة مساعدني و يرسم العينين الله الله
هاذا ماكان
ملاحظة : للأميرات ماذابيا تعرفو أنو الزينة برا تبرج و نهانا عنه ديننا الحنيف إذا هاذ الأمور نستعملهم في داري فقط .. و العطر ما تخرجوش بيه بارك الله فيكن باش ما تدخلوش في المحظور
نلتقي ان شاء الله في مواضيع أخرى
إلى ذلكم الحين أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه
مساء الجمال و الأنوثة على عيونكم الحلوة
شفت مواضيع السلطانة قلت انا ثاني نصورلكم شوية من مشترياتي
نبداو على بركة الله
عطرين الحقيقة هدية في عيد الفطر .. رأيي فيهم ملاح ريحتهم sweet لمحبي الروائح الحلوة
سيروم شعر she جاني مع العطر she و شومبوان و بلسم و ماسك من نفس المارك عجبني بزاف هو و الماسك تاعه لكن ما ننصحش بيه الي شعرهم دهني .. انا شعري دهني بصح كي ندير ليماش لازم ترطيب
قلم للعيون ما نستعملهش بزاف خاطر انا نبغي الكحل العربي .. و قلم للشفاه بزاف شباب و ما يروحش
هاذا ما نعرف كي سموه ما تضحكو ما والو المهم كي ندير ايليناغ ندير منه عند المدمع يعطي لمعة شابة .. حبيبي هاذا لا أستغني عنه
مسك الطهارة pour la zone intime أعزكم الله الريحة تاعو هايلة و تعطيك احساس بالنظافة طول اليوم و تبقا الريحة هايلة و الثانية هي إكستري تع coco vanille عطري المعتمد ريحته بزاف شابة و خفيفة
و اخيرا غيسيلي و أيليناغ نفضل القلم خير من الريشة خاطر ما نعرفش نخدم بالريشة مساعدني و يرسم العينين الله الله
هاذا ماكان
ملاحظة : للأميرات ماذابيا تعرفو أنو الزينة برا تبرج و نهانا عنه ديننا الحنيف إذا هاذ الأمور نستعملهم في داري فقط .. و العطر ما تخرجوش بيه بارك الله فيكن باش ما تدخلوش في المحظور
نلتقي ان شاء الله في مواضيع أخرى
إلى ذلكم الحين أستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه