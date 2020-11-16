سلام عليكم

بغض النظر عن أنو الموضوع مشكلة حابة نقولكم انو راهو مفيد قادر يخلي الاخوة اللي يمرو على الموضوع يعاودو يشوفو طريقة و نمط حياتهم.....

بون انا سيدة عندي 32 سنة مطهلية في روحي قلبا و قالبا كما يقولو

و مظهري هو مظهر فتاة بالعشرينو لله الحمد يعني قايمة و مطهلية بروحي

المشكل في الماضي كنت شخصا شبابي الروح لدرجة ننسى عمري تالمون نعيش و نهبل و ندير الامبيونص فالدار و مام الناس كنقولهم عمري يستغربو يقولولي تباني صغيرة في المظهر و الروح و راجلي بالرغم من أنو شخص صعب المزاج و يصعب ارضاؤه الا انو كان يحبني لأجل هاذ النقطة و يقولي نحمد ربي كراكي مارتي نهبلو ساعات نديرلو مقالب اتسما نزهيه و سايي لدرجة ساعات يولي من الخدمة ما يخرجش من الدار يقولي ني مرتاح في داري نحس ديما نمدلو فالطاقة و حب الحياة و الهبال

مؤخرا زيدت طفلة في عمرها عام تظل تبكي فالليل وليت ما نرقدش و مع تعب التربية نحس روحي كشمعة انطفأت ذلك الجنون و الحماس انطفأ فجأة وليت انسانة تحت الهدوء و تحب ترقد و تريح

مالڨري محافظة على مظهري

مانعرفش اذا كان السبب هو تعب التربية اللي خلاني نولي نعشق الهدوء و الحياة الهادئة عكس السابق و لا بديت نكبر

علابالي راح تستغربو مصح صعيبة لشخص ألف التحديات و الصخب و الحماس يتحول هكذا فجأة ، و يولي ما يحب حتى حاجة غير يرقد و ينقي دارو، لأنو الإنسان اللي ما يخممش بعمرو و يعيش حياتو أصلا يكون صحيح الجسم لأنو نفسيتو تكون مرتاحة اكثر

نتمنى تفيدوني و تحكولي على النظرة تاعكم للموضوع

ملاحظة

أنامش خايفة نكبر من جهة الشكل بل تعجبني الجدة الجميلة بتجاعيدها و شعرها الابيض أنا مطهلية بروحي من مبدأ نحب روحي و نحب نقدم ليها الافضل

و لكنني أخاف أن يكبر قلبي و نولي نحس من الداخل راني كبيرة بيسك هذا راح يأثر سلبا على حياتي و على نفسيتي و على من يحيط بي لذلك حابة نعرف ما هو السبب؟

اتمنى ان ترفعو معنوياتي. سلام