سلام عليكم
بغض النظر عن أنو الموضوع مشكلة حابة نقولكم انو راهو مفيد قادر يخلي الاخوة اللي يمرو على الموضوع يعاودو يشوفو طريقة و نمط حياتهم.....
بون انا سيدة عندي 32 سنة مطهلية في روحي قلبا و قالبا كما يقولو
و مظهري هو مظهر فتاة بالعشرينو لله الحمد يعني قايمة و مطهلية بروحي
المشكل في الماضي كنت شخصا شبابي الروح لدرجة ننسى عمري تالمون نعيش و نهبل و ندير الامبيونص فالدار و مام الناس كنقولهم عمري يستغربو يقولولي تباني صغيرة في المظهر و الروح و راجلي بالرغم من أنو شخص صعب المزاج و يصعب ارضاؤه الا انو كان يحبني لأجل هاذ النقطة و يقولي نحمد ربي كراكي مارتي نهبلو ساعات نديرلو مقالب اتسما نزهيه و سايي لدرجة ساعات يولي من الخدمة ما يخرجش من الدار يقولي ني مرتاح في داري نحس ديما نمدلو فالطاقة و حب الحياة و الهبال
مؤخرا زيدت طفلة في عمرها عام تظل تبكي فالليل وليت ما نرقدش و مع تعب التربية نحس روحي كشمعة انطفأت ذلك الجنون و الحماس انطفأ فجأة وليت انسانة تحت الهدوء و تحب ترقد و تريح
مالڨري محافظة على مظهري
مانعرفش اذا كان السبب هو تعب التربية اللي خلاني نولي نعشق الهدوء و الحياة الهادئة عكس السابق و لا بديت نكبر
علابالي راح تستغربو مصح صعيبة لشخص ألف التحديات و الصخب و الحماس يتحول هكذا فجأة ، و يولي ما يحب حتى حاجة غير يرقد و ينقي دارو، لأنو الإنسان اللي ما يخممش بعمرو و يعيش حياتو أصلا يكون صحيح الجسم لأنو نفسيتو تكون مرتاحة اكثر
نتمنى تفيدوني و تحكولي على النظرة تاعكم للموضوع
ملاحظة
أنامش خايفة نكبر من جهة الشكل بل تعجبني الجدة الجميلة بتجاعيدها و شعرها الابيض أنا مطهلية بروحي من مبدأ نحب روحي و نحب نقدم ليها الافضل
و لكنني أخاف أن يكبر قلبي و نولي نحس من الداخل راني كبيرة بيسك هذا راح يأثر سلبا على حياتي و على نفسيتي و على من يحيط بي لذلك حابة نعرف ما هو السبب؟
اتمنى ان ترفعو معنوياتي. سلام
بغض النظر عن أنو الموضوع مشكلة حابة نقولكم انو راهو مفيد قادر يخلي الاخوة اللي يمرو على الموضوع يعاودو يشوفو طريقة و نمط حياتهم.....
بون انا سيدة عندي 32 سنة مطهلية في روحي قلبا و قالبا كما يقولو
و مظهري هو مظهر فتاة بالعشرينو لله الحمد يعني قايمة و مطهلية بروحي
المشكل في الماضي كنت شخصا شبابي الروح لدرجة ننسى عمري تالمون نعيش و نهبل و ندير الامبيونص فالدار و مام الناس كنقولهم عمري يستغربو يقولولي تباني صغيرة في المظهر و الروح و راجلي بالرغم من أنو شخص صعب المزاج و يصعب ارضاؤه الا انو كان يحبني لأجل هاذ النقطة و يقولي نحمد ربي كراكي مارتي نهبلو ساعات نديرلو مقالب اتسما نزهيه و سايي لدرجة ساعات يولي من الخدمة ما يخرجش من الدار يقولي ني مرتاح في داري نحس ديما نمدلو فالطاقة و حب الحياة و الهبال
مؤخرا زيدت طفلة في عمرها عام تظل تبكي فالليل وليت ما نرقدش و مع تعب التربية نحس روحي كشمعة انطفأت ذلك الجنون و الحماس انطفأ فجأة وليت انسانة تحت الهدوء و تحب ترقد و تريح
مالڨري محافظة على مظهري
مانعرفش اذا كان السبب هو تعب التربية اللي خلاني نولي نعشق الهدوء و الحياة الهادئة عكس السابق و لا بديت نكبر
علابالي راح تستغربو مصح صعيبة لشخص ألف التحديات و الصخب و الحماس يتحول هكذا فجأة ، و يولي ما يحب حتى حاجة غير يرقد و ينقي دارو، لأنو الإنسان اللي ما يخممش بعمرو و يعيش حياتو أصلا يكون صحيح الجسم لأنو نفسيتو تكون مرتاحة اكثر
نتمنى تفيدوني و تحكولي على النظرة تاعكم للموضوع
ملاحظة
أنامش خايفة نكبر من جهة الشكل بل تعجبني الجدة الجميلة بتجاعيدها و شعرها الابيض أنا مطهلية بروحي من مبدأ نحب روحي و نحب نقدم ليها الافضل
و لكنني أخاف أن يكبر قلبي و نولي نحس من الداخل راني كبيرة بيسك هذا راح يأثر سلبا على حياتي و على نفسيتي و على من يحيط بي لذلك حابة نعرف ما هو السبب؟
اتمنى ان ترفعو معنوياتي. سلام