السلام عليكم

معكم طالب جزائري

تعرفت على فتاة مغربية على النت و تطورت علاقتنا . نحن الاثنين وجدنا بأن نتشارك تماما في العقلية و ما نحب و ما لا نحب و ثم نشأة علاقة حب من الطرفين

هي اكبر مني بثلاث سنوات و لم يكن ذلك مشكل كبير بالنسبة لي

انا شخصيا كنت ناويها للحلال مباشرة

استمرت علاقتنا حتى وجدت انها من الناحية ليست على ما يرام . هي مبتعدة تماما عن الدين و حتى انها غير متحجبة و اخبرتها اني ان عليكي التوبة و التحجب



هي قالت انها نشأت في عائلة سيئة للغاية من الناحية الدينية لذلك لن يكون الامر سهل لها

لكنها قالت انها ممكن تتوب و تقلع عن معاصيها لكن بالنسبة للحجاب طالبتني بمنح فترة لها و الصبر عليها

و كذلك قالت ان وضعي الحالي يعجبها تماما



يعني ان اختصار لكل شيئ . اننا سنكون متفاهمين تماما في كل شيئ

الا من الناحية الدينية التي طالبتني بفترة لها حتى تتقبل ذلك



من فضلكم يا خبرائنا و المختصين في الامر احتاج نصائحكم بشكل عام عن الموضوع

و بارك الله فيكم