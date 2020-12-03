مشكلتي نصائح بخصوص زواج

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
683
النقاط
51
السلام عليكم
معكم طالب جزائري
تعرفت على فتاة مغربية على النت و تطورت علاقتنا . نحن الاثنين وجدنا بأن نتشارك تماما في العقلية و ما نحب و ما لا نحب و ثم نشأة علاقة حب من الطرفين
هي اكبر مني بثلاث سنوات و لم يكن ذلك مشكل كبير بالنسبة لي
انا شخصيا كنت ناويها للحلال مباشرة
استمرت علاقتنا حتى وجدت انها من الناحية ليست على ما يرام . هي مبتعدة تماما عن الدين و حتى انها غير متحجبة و اخبرتها اني ان عليكي التوبة و التحجب

هي قالت انها نشأت في عائلة سيئة للغاية من الناحية الدينية لذلك لن يكون الامر سهل لها
لكنها قالت انها ممكن تتوب و تقلع عن معاصيها لكن بالنسبة للحجاب طالبتني بمنح فترة لها و الصبر عليها
و كذلك قالت ان وضعي الحالي يعجبها تماما

يعني ان اختصار لكل شيئ . اننا سنكون متفاهمين تماما في كل شيئ
الا من الناحية الدينية التي طالبتني بفترة لها حتى تتقبل ذلك

من فضلكم يا خبرائنا و المختصين في الامر احتاج نصائحكم بشكل عام عن الموضوع
و بارك الله فيكم
 
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