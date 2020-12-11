التكريم السنوي لأفضل أعضاء منتدى عالم الصور والكاريكاتور لسنة 2020

*amani*

*amani*

:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
3,441
النقاط
1,876
العمر
21
محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسعدنا أن تتقدم إدارة اللمة الجزائرية بجزيل الشكر والعرفان
لكل من ساهم في رُقي وتقدم هذا المنتدى من خلال طرح مواضيع مفيدة ومميزة ورائعة في الوقت نفسه
ونذكر بالأخص الأخ @البشير البشير الذي أعطى الكثير والكثير لهذا المنتدى
كما لا ننسى الأخوان
@ناصر dz
@إلياس
فهما لم يقصرا ولم يبخلا بإثراء هذا المنتدى بكل ماهو مفيد
فشكرا لكم كل باسمه
ويتم تكريمهم بالوسام التالي
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آملين في استمرار تميزكم وجميع الأعضاء بدون استثناء
دمتم شعلة من العطاء لاتنطفىء 🌹🌹













 
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