التكريم السنوي لأفضل أعضاء منتدى عالم الصور والكاريكاتور لسنة 2020

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
- إنضم
- 25 أفريل 2016
- المشاركات
- 3,441
- النقاط
- 1,876
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- جيجل
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسعدنا أن تتقدم إدارة اللمة الجزائرية بجزيل الشكر والعرفان
لكل من ساهم في رُقي وتقدم هذا المنتدى من خلال طرح مواضيع مفيدة ومميزة ورائعة في الوقت نفسه
ونذكر بالأخص الأخ @البشير البشير الذي أعطى الكثير والكثير لهذا المنتدى
كما لا ننسى الأخوان
@ناصر dz
@إلياس
فهما لم يقصرا ولم يبخلا بإثراء هذا المنتدى بكل ماهو مفيد
فشكرا لكم كل باسمه
ويتم تكريمهم بالوسام التالي
آملين في استمرار تميزكم وجميع الأعضاء بدون استثناء
دمتم شعلة من العطاء لاتنطفىء
يسعدنا أن تتقدم إدارة اللمة الجزائرية بجزيل الشكر والعرفان
لكل من ساهم في رُقي وتقدم هذا المنتدى من خلال طرح مواضيع مفيدة ومميزة ورائعة في الوقت نفسه
ونذكر بالأخص الأخ @البشير البشير الذي أعطى الكثير والكثير لهذا المنتدى
كما لا ننسى الأخوان
@ناصر dz
@إلياس
فهما لم يقصرا ولم يبخلا بإثراء هذا المنتدى بكل ماهو مفيد
فشكرا لكم كل باسمه
ويتم تكريمهم بالوسام التالي
آملين في استمرار تميزكم وجميع الأعضاء بدون استثناء
دمتم شعلة من العطاء لاتنطفىء