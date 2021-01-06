الإكتئاب عند القطط و كيفية تحديده و التعامل معه











الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



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اليوم اردت التطرق لموضوع هام جدا بالنسبة لمربي القطط و حتى للقطط نفسها

و هو :

الإكتئاب عند القطط

وقد يكون بسبب فقدان رفيق القط او تغير منزله واحتى فقدان القطة لصغارها مباشرة بعد الولادة



فماهو الإكتئاب؟

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام. ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، وهو يؤثر على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية. قد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

يعتبر النوم المفرط والتصرف بطريقة مدمرة مع اثاث المنزل من اشهر اعراض الاكتئاب عند القطط، لان القطط من الكائنات الحساسة التي تحتاج الى الاهتمام والتدليل بشكل مستمر، ومن الممكن أن يؤدي انشغال مربيها عنها او اهماله لها او وفاته الى إصابتها بالاكتئاب،

ماهي أعراض الإكتئاب عند القطط؟

وفيما يلي نوضح لكم اعراض الاكتئاب الشائعة عند القطط.

الصراخ المتواصل والمواء الغير العادي .

التصرف بطريقة عدوانية على غير العادي.

مضغ الطعام بطريقة مريبة.

الاختباء في اماكن غريبة في المنزل، لتلفت انتباه صاحبها اليها,

فقدان الحماس عند اللعب وتناول الطعام.

إهمال تنظيف نفسها.

نأتي الى اهم عنصر و هو كيفية تحديد الإكتاب عند القطط و ما يجب فعله في قصاصة من تصميمي :