حصرياً: معجون الفلفل

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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يا حبي لهالمكان ويا شوقي له ولتواجدي فيه
الله يرد تلك الايام رداً جميلاً لعل المنتدى يعود بتلك الروح الجميلة

اليوم رح نتعلم سوا كيف نعمل معجون الفلفل، الهريسة، شطة وهناك الكثير من التسميات لهذه الوصفة
جداتنا كن يصنعنها مستعينين بعد الله بالشمس وأيام الصيف الحارة ليقمن بصناعتها

ندخل على الوصفة
رح نحتاج

5 كيلو فلفل بارد ويمكن خلطه مع كيلو فلفل حار
2 ملعقة كبيرة ملح صخري
12 ثوم
2 ملعقة كبيرة فلفل حار ناشف إذا لم يتوفر الفلفل الحار الطازج

[زيت زيتون+ جوز = إذا حابة تعملي طبق الدقّة، شطة بالجوز]

أولاً نقوم بغسل الفلفل وتفريغه من البذور
ثم نفرمه مع الثوم إما بالفرّامة الكهربائية أو يدوياً
أنا أستخدمت الفرّامة الكهربائية


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هذا شكله بعدما فرمته
لكنني أضفت 2 ملعقة فلفل حار ناشف لاني لم اجد فلفل حار طازج
ثم نضعه في صينية لندخلها الفرن على درجة حرارة 50 مئوية

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ندخلها الفرن لمدة ساعتين مع مراعات أن تقومي بفتح الفرن كل 30 دقيقة وتقليب الفلفل وارجاعه من جديد
وهذا شكله بعد نصف ساعة ومع اول تقليب

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هنا سأقوم بإضافة الملح وتقليبه جيداً
وإرجاعه ساعتين مع الاستمرار بالتحريك كل نصف ساعة

IMG_9602.JPG

وهذا شكله بعد انقضاء الساعتين
شاهدوا كيف ان ماء الفلفل إختفى تماماً ولله الحمد
وبهذا نكون انتهينا من صنع معجون الفلفل

910.jpg

هذه صورة قريبة للتعذيب ههههه

IMG_9616.JPG

IMG_9618.JPG

الآن عزيزتي اللماوية يمكنكِ تخزينه في علبة زجاج أو بلاستك
ولكنني قمت بتخزين نصفه على حاله بطعمه الاصلي والنصف الاخر صنعت منه
الشطة مع الجوز
وهو طبق شائع عندنا أهل الشام
جوز مع الشطة وزيت الزيتون وعادة نصنع منه الساندويش [حبي الابدي ههههه]

IMG_9631.jpg

IMG_9633.JPG

وهذا الشكل الاخير للذذة كلها

NBGC1271.JPG

يمكنكم الإحتفاظ به لمدة تزيد عن السنة إن كان محكم الإغلاق وبمكان معتم وجاف
إن شاء الله تكون وصفتي فادتكم ونالت إعجابكم

مــــــــــلـــــــــــــــاحظــــــــــــــة: يا بنات ايام الشمس الحارة ما رح تحتاجوا الفرن بنوووووووووووووب
نفس الطريقة اللي ذكرتها وتحطي قطعة قماش قطن فوق الصينية وكل ساعة تقلبي الفلفل الى ان تنشف ماء الفلفل تماماً

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