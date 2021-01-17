حصرياً: معجون الفلفل



يا حبي لهالمكان ويا شوقي له ولتواجدي فيه

الله يرد تلك الايام رداً جميلاً لعل المنتدى يعود بتلك الروح الجميلة



اليوم رح نتعلم سوا كيف نعمل معجون الفلفل، الهريسة، شطة وهناك الكثير من التسميات لهذه الوصفة

جداتنا كن يصنعنها مستعينين بعد الله بالشمس وأيام الصيف الحارة ليقمن بصناعتها



ندخل على الوصفة

رح نحتاج



5 كيلو فلفل بارد ويمكن خلطه مع كيلو فلفل حار

2 ملعقة كبيرة ملح صخري

12 ثوم

2 ملعقة كبيرة فلفل حار ناشف إذا لم يتوفر الفلفل الحار الطازج





[زيت زيتون+ جوز = إذا حابة تعملي طبق الدقّة، شطة بالجوز]



أولاً نقوم بغسل الفلفل وتفريغه من البذور

ثم نفرمه مع الثوم إما بالفرّامة الكهربائية أو يدوياً

أنا أستخدمت الفرّامة الكهربائية













هذا شكله بعدما فرمته

لكنني أضفت 2 ملعقة فلفل حار ناشف لاني لم اجد فلفل حار طازج

ثم نضعه في صينية لندخلها الفرن على درجة حرارة 50 مئوية











ندخلها الفرن لمدة ساعتين مع مراعات أن تقومي بفتح الفرن كل 30 دقيقة وتقليب الفلفل وارجاعه من جديد

وهذا شكله بعد نصف ساعة ومع اول تقليب







هنا سأقوم بإضافة الملح وتقليبه جيداً

وإرجاعه ساعتين مع الاستمرار بالتحريك كل نصف ساعة









وهذا شكله بعد انقضاء الساعتين

شاهدوا كيف ان ماء الفلفل إختفى تماماً ولله الحمد

وبهذا نكون انتهينا من صنع معجون الفلفل







هذه صورة قريبة للتعذيب ههههه











الآن عزيزتي اللماوية يمكنكِ تخزينه في علبة زجاج أو بلاستك

ولكنني قمت بتخزين نصفه على حاله بطعمه الاصلي والنصف الاخر صنعت منه

الشطة مع الجوز

وهو طبق شائع عندنا أهل الشام

جوز مع الشطة وزيت الزيتون وعادة نصنع منه الساندويش [حبي الابدي ههههه]











وهذا الشكل الاخير للذذة كلها







يمكنكم الإحتفاظ به لمدة تزيد عن السنة إن كان محكم الإغلاق وبمكان معتم وجاف

إن شاء الله تكون وصفتي فادتكم ونالت إعجابكم



مــــــــــلـــــــــــــــاحظــــــــــــــة: يا بنات ايام الشمس الحارة ما رح تحتاجوا الفرن بنوووووووووووووب