شرح دورة العملات الرقمية #2: التسجيل في primexbt

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lailad

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نعرف أن التداول له عدة منصات وكذلك إستراتيجيات مختلفة في درسنا اليوم وخلال متابعتنا لدورة التداول في العملات الرقمية سوف نقوم بشرح لكم المنصة الرائعة في التداول للعملات الرقمية primexbt هذه المنصة التي قمنا بشرحها في الدرس الاول وأهم المميزات الخاصة بها في هذا الدرس سنتوقف عند كيفية التسجيل بالمنصة.
لما تقوم بالدخول للرابط المتواجد أسفل المقالة.
Prımexbt - دورة العملات الرقمية #2: التسجيل في primexbt Primexbt-4

ستقوم بالضغط على تسجيل أو register لكي تقوم بإشناء حساب جديد ومن خلاله ستتمكن من الدخول إلى المنصة وكذلك التداول فيها.
Prımexbt - دورة العملات الرقمية #2: التسجيل في primexbt Primexbt-5


ستجد هذه النافذة وهي المكان المناسب لكي تستطيع التسجيل من خلاله داخل الموقع حسنا لما تقوم بالتسجيل تستطيع أن تضع الإميل الخاص بك في الخانة الاولى وكذلك كملة المرور في الخانة الثانية وأيضا إعادة كتابة كلمة المرور وبعد ذلك الموافقة على الشروط ثم تضغط على تسجيل أو s'inscrire.

Prımexbt - دورة العملات الرقمية #2: التسجيل في primexbt Primexbt


بعد ذلك ستتوجه إلى الإميل الخاص بك لتقوم بتفعيل حسابك الخاصة وأيضا لكي يصبح مفعل مدى الحياة ضروري جدا ان تقوم بالضغط على الرابط المرسل لك في الإميل المسجل أنت به.
رابط
PrimeXBT – Trade Crypto, Forex, CFD with No.1 Platform
شرح طريقة التسجيل​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
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