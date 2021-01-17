نعرف أن التداول له عدة منصات وكذلك إستراتيجيات مختلفة في درسنا اليوم وخلال متابعتنا لدورة التداول في العملات الرقمية سوف نقوم بشرح لكم المنصة الرائعة في التداول للعملات الرقمية primexbt هذه المنصة التي قمنا بشرحها في الدرس الاول وأهم المميزات الخاصة بها في هذا الدرس سنتوقف عند كيفية التسجيل بالمنصة.لما تقوم بالدخول للرابط المتواجد أسفل المقالة.ستقوم بالضغط على تسجيل أو register لكي تقوم بإشناء حساب جديد ومن خلاله ستتمكن من الدخول إلى المنصة وكذلك التداول فيها.ستجد هذه النافذة وهي المكان المناسب لكي تستطيع التسجيل من خلاله داخل الموقع حسنا لما تقوم بالتسجيل تستطيع أن تضع الإميل الخاص بك في الخانة الاولى وكذلك كملة المرور في الخانة الثانية وأيضا إعادة كتابة كلمة المرور وبعد ذلك الموافقة على الشروط ثم تضغط على تسجيل أو s'inscrire.بعد ذلك ستتوجه إلى الإميل الخاص بك لتقوم بتفعيل حسابك الخاصة وأيضا لكي يصبح مفعل مدى الحياة ضروري جدا ان تقوم بالضغط على الرابط المرسل لك في الإميل المسجل أنت به.رابطشرح طريقة التسجيل​