اطباء اليوم

مالذي يحدث في عالم الطب ,,,,,اتكلم عن الطب والاطباء في بلدنا ,,,,,,,اصبحت الصيدليات وكانها محلات لبيع المواد الغذائية ,,,كل مرة وانت داخل وخارج منها ,,,,,,هل هي بطاقة الشفاء التي جعلت الناس وكانها تتسوق في الصيدليات ام انه الدواء الذي لم يعد يفي بالغرض و في كل مرة نغيره باخر ,,,,,,حتى نحصل على مبتغانا ,,,,ولكن انتظر ,,,,مامصير الدواء الذي جربناه من قبل ,,,,,اليست لديه انعكاسات على صحتنا ,,,ومن هو المسؤول في هذه الحالة ......كل طبيب لديه تحاليل جديدة حتى ولو قمت بها منذ الساعة فتغيير الطبيب معناه تغيير التحاليل والاشعة ,,,ولكن يا طبيب هذه تحاليل قمت بها امس فقط ,,,,لا ياصحبي ذلك الطبيب او ذلك المخبر لا يعرف او لا يقوم بها جيدا ,,,,تتعجب من قوله ثم تساله ,,,,,يا طبيب ان كان ذلك الطبيب لا يعرف او ذلك المخبر لا يقوم بالواجب ,,,فاعطيني ورقة تقول ذلك او هل تشهد معي ان شكوت بهما فعملهما مشبوه .,,,,,لا ياصحبي انا ماعندي مادخلني واش باغي ديرلي المشاكل معاهم ,,,,,انا نصحتك هذا مكان ,,,,,تتعجب مرة اخرى من رده وتقوم بالتحاليل مرة اخرى ,,,,,

كل مرة تذهب الى طبيب الا ويكتشف فيك مرض اخر ,,,,,,,,,,لا ادري من اين تاتي هذه الامراض ,,,,,الا تلاحضوا ان هذه الامراض اصبحت متلاصقة ,,,,,,الظغط ,,,السكر,,,,,الكوليسترول,,,,,القلب ,,,,المعدة ,,,,,اذا بدات بواحد ستخرج بهذه الامراض عند كل مرة تقوم بها بالتحاليل

في كل مرة تاتي اليه الا ويعطيك موعد اخر ,,,,مهما كان ماسيفعله ومهما كانت النتائج فسيعطيك موعد اخر,,,,في كل مرة الثمن نفسه

لا يستطيع ان يقول لك انت بخير ,,,,

من المستحيل ان تسمع من طبيب اليوم ,,,,كلمة لقد شفيت ,,,ومن المستحيل ان توقف اي الدواء اليوم تتناوله ,,,,,,خاصة لكبار السن ,,,,

اليكم دعوة هذا العجوز,,,,,,,,,,,,,,,,ياربي قد الصحة قد العمر,,,,,,,,,,ادام الله عليكم الصحة والعافية و شفا كل مريض