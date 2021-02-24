كيف أذاكر و أحتفظ بالمعلومات حتى يوم الإمتحان ؟

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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يختلف الطلاب في مستويات الذكاء و التفوق و لكن مما يسترعى الإنتباه هو وجود عدة طلاب بمستويات متقاربة من الذكاء و الإهتمام بالدراسة و لكن نجد أن البعض متفوق و البعض يحاول دون أن يصل للمستوى الذى يريده. فما السر ؟
السر بكل بساطة أن المتفوقين منهم قد إهتدوا إلى طريقة مكنتهم من إستغلال قدراتهم و وقتهم فى الدراسة، أما أولئك الذين يحاولون دون أن يصلون إلى ما يصبون إليه ، فتجدهم يتخبطون باحثين عن طريقة للوصول إلى الطريقة المثلى. إذن ما الحل ؟
لابد للطالب من إيجاد خطوات يتبعها فى الدراسة بحيث توفر له عدة أمور مهمة مثل :
لتوفير بيئة مناسبة فى المنزل هناك مجموعة من القواعد و التى لابد من مراعاتها أثناء المذاكرة، نذكر منها :
السر بكل بساطة أن المتفوقين منهم قد إهتدوا إلى طريقة مكنتهم من إستغلال قدراتهم و وقتهم فى الدراسة، أما أولئك الذين يحاولون دون أن يصلون إلى ما يصبون إليه ، فتجدهم يتخبطون باحثين عن طريقة للوصول إلى الطريقة المثلى. إذن ما الحل ؟
لابد للطالب من إيجاد خطوات يتبعها فى الدراسة بحيث توفر له عدة أمور مهمة مثل :
- الدراسة في أقصر وقت ممكن "بمعنى توفير الوقت و إستغلاله".
- بذل أقل الجهود الممكنة "بمعنى إستغلال الطاقة بالطرق الصحيحة".
- الإحتفاظ بالمعلومات أطول مدة ممكنة.
- الطريقة الكلية: و هى أن يقرأ الطالب الموضوع بشكل عام لتتضح له الفكرة العامة ثم يعيد قراءة الموضوع لإستيعاب بقية الأفكار و هذه الطريقة تفيد فى المواضيع القصيرة المترابطة الأفكار.
- الطريقة الفقرية: أي تقسيم المواضيع إلى فقرات حسب ترابط الأفكار و تقبل المتعلم لهذا الترابط. فالمتعلم هنا هو الذى يتحكم بطريقة التقسيم حسب ما يوافقه، ثم يربط هذه الأفكار جميعها معاً٠ و هذه الطريقة تفيد فى المواضيع الطويلة و التى تتميز بعدم تسلسل الأفكار فيها.
- الطريقة المختلطة: و هى الجمع بين الطريقتين السابقتين. بحيث يأخذ المتعلم الفكرة العامة ثم يقسم الموضوع إلى فقرات.
لتوفير بيئة مناسبة فى المنزل هناك مجموعة من القواعد و التى لابد من مراعاتها أثناء المذاكرة، نذكر منها :
- تقسيم الوقت بين المواد بوضع جدول دراسى يتقيد به المتعلم قدر المستطاع، و يتناسب مع الجدول الدراسى اليومى.
- عند الشعور بالتعب أخذ قسط من الراحة.
- إختيار المكان المناسب للدراسة و ذلك من حيث :
- الإضاءة الجيدة.
- التهوية الجيدة للغرفة و ترتيبها.
- الإبتعاد عن المذاكرة فى غرفة النوم، و إن صعب ذلك، من الأحسن الإبتعاد عن السرير أثناء المذاكرة.
- الإبتعاد عن مصادر الإزعاج بكل أنواعها فالراحة النفسية تدفع المتعلم للدراسة.
- الإهتمام بالغذاء.
- أخذ القسط الكافى من النوم دون نقصان أو زيادة فكلاهما ضار.
- الصلاة و الدعاء بتثبيت المعلومات.