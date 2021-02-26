السلام عليكم اخوتي في الله عساكم بخير اما بعد علها مجرد فضفضة مني لكم لأني لم اجد من اشاركه ما في جوفي وأرجو منكم الدعاء بالفرج

بداية انا فتاة عندي 22 سنة من عائلة متوسطة الدخل ابي حفظه الله هو المعيل الوحيد نحن 5 إخوة ولكم ان تتخيلو حجم المصاريف انا طالبة سنة اولى ماستر اي انا اكبرهم وبحكم ذيق المنزل لاتوجد خصوصية مثلا حاليا فترة اختبارات لايوجد حتى مكان للدراسة

لا اعلم لماذا صار الوضع هذا يذايقني جدااا حتى اني حاولت البحث عن العمل لعل وعسى أستطيع بذلك المساعدة ولو قليل لكن هيهات والمشكل ان الكل هاز علينا نظرة انو ابي موش كافينا وهو مسكين 5 ياكلو في راسو الحمد لله على كل حال لكنها كلمات مزعجة أي شخص من العائلة يشوفني الكلمات الأكثر تداول اقراي باه تعيني باباك مسكين وكأني انتظر منهم النصح او ارشادي عن ما يجب عليا فعله تصورو حتى لابورس ياناس مبلغ بسيط وكل 4 اشهر عينيك يخرجو باه تشوفها ويدخلو فيها علاه ماتشريش بيها حاجة لداركم باباك ماعندوش للعلم ماناش فقراء للحد الذي لا نملك ما نأكله الحمد لله كيما ناس وخير من ناس والله وليت نخاف نشري حاجة ليا مانكذبوش على رواحنا هذا الوقت لي الواحد يحب يلبس ويمتع روحو خاصة حنا لبنات لكن انا اذا جيت نشري حاجة ليا رجع ضميري يأنبني وكأني اقوم بجريمة للعلم حتى واذا حبيت نعاون بيها ابي في المصروف رح يرفض رفض قطعي ويزعف مني ااااه ماعلى باليش اذا قدرت نوصل الفكرة ضف إلى ذلك انا جاية بزاف انطوائية ومنعزلة وكتومة وكلش نرجعو لقلبي لهذا وليت بزااااف خفيفة ابسط شيء ينرفزني مثلا ايضا يشوفو بلي لازم نتزوجو باه الوالد يرتاح المشكل انو الوالد في حياتو ما شكالهم لا أدري ما الذي يدفعهم لهذه الاقوال وحتى انا بت أريد شخصا مقتدر ماليا واكيد بعد ان يكون إنسان متخلق زبدة الحديث اود منكم الدعاء لنا بالفرج والتيسير ولكم بالمثل ان شاء الله