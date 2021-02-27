psalim7
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 فيفري 2021
- المشاركات
- 5
- النقاط
- 503
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
سنقوم بشرح طريقة عمل الموقع:
تحافظ الشركة باستمرار على تعدين البيتكوين في الميدان باستخدام الأجهزة والطاقة من العديد من مراكز البيانات الكبيرة حول العالم لتقليل تكاليف الطاقة الكهربائية. يدير المحللون المحترفون أصول الشركة يوميًا للتحويل إلى عملة بيتكوين بالسعر الأكثر ربحية حيث أن Bitcoin هي العملة المشفرة الأكثر سيولة في الوقت الحالي. ستتلقى دفعات بيتكوين يوميا
كيف يمكنك البدأ في العمل:
للبدء ، يطلب إدخال عنوان محفظة البيتكوين الخاص بك والبدء في التعدين. لا تحتاج إلى أي أجهزة أو برامج خاصة أو حتى الاحتفاظ بجهاز الكمبيوتر الخاص بك للقيام بالتعدين السحابي ، فسيقو الموقع بالتعدين نيابة عنك.
إن لم تكن لديك محفظة قم بالتسجيل في هذا الموقع و تحصل على محفظة بتكوين للحصول على محفظة سجل من هنا
تحافظ الشركة باستمرار على تعدين البيتكوين في الميدان باستخدام الأجهزة والطاقة من العديد من مراكز البيانات الكبيرة حول العالم لتقليل تكاليف الطاقة الكهربائية. يدير المحللون المحترفون أصول الشركة يوميًا للتحويل إلى عملة بيتكوين بالسعر الأكثر ربحية حيث أن Bitcoin هي العملة المشفرة الأكثر سيولة في الوقت الحالي. ستتلقى دفعات بيتكوين يوميا
كيف يمكنك البدأ في العمل:
للبدء ، يطلب إدخال عنوان محفظة البيتكوين الخاص بك والبدء في التعدين. لا تحتاج إلى أي أجهزة أو برامج خاصة أو حتى الاحتفاظ بجهاز الكمبيوتر الخاص بك للقيام بالتعدين السحابي ، فسيقو الموقع بالتعدين نيابة عنك.
إن لم تكن لديك محفظة قم بالتسجيل في هذا الموقع و تحصل على محفظة بتكوين للحصول على محفظة سجل من هنا