سهرة رمضانية مع ضيف/ة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,108
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان. .


طريقة سير الموضوع:


- نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

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