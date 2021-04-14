السلام عليكم ورمضان كريم

بإختصار شدييد كان شخص يود التقدم لخطبتي انسان محترم ذو اخلاق قاري خدام ربي يباركلو في الأول كنت ضد الفكرة بعد الحاح شديد من أمي بدأت التفكير في الامر خاصة أنه وكما قالت انسان صح ناس ملاح هذا على حد قول الانسانة لي حبت تخطبتي كان من المفترض يجو هذو الايام لكن الوالد رفض بحجة انو لازم يسقسي على هذا الخاطب بعد مضي يومان ونحن في مد وجزر من جهة الخاطب اهلو حابين يجو ومصرين انهم يشوفوني ومن جهة ابي لبارح اخبرنا انهم مايجوش لماذا ما السبب لأنو سقسى عليهم ولقاه من مكان معين من ولايتي لي معروف عليهم انهم صعاب صراحة انا ماعجبنيش الحال لأنو كل انسان وكيفاه وليس بالضرورة التعميم والا الحكم المسبق على انسان من اصله والا من مكان اقامته وفي نفس الوقت مانقدرش نعترض على هدرة الوالد ومن زاوية اخرى حسيت اني ضيعت وقت الناس في باطل يعني اكثر من 10 ايام وهوما يستناو فيا حاصلة القصة أتمنى منكم الدعاء لي بالتسهيل والتيسير وربي يرزقه خيرا مني ويرزقني خيرا منه تذكروني في دعائكم ولكم بالمثل ان شاااااء الله