مشكلتي مشكلة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
702
النقاط
51
السلام عليكم ورمضان كريم
بإختصار شدييد كان شخص يود التقدم لخطبتي انسان محترم ذو اخلاق قاري خدام ربي يباركلو في الأول كنت ضد الفكرة بعد الحاح شديد من أمي بدأت التفكير في الامر خاصة أنه وكما قالت انسان صح ناس ملاح هذا على حد قول الانسانة لي حبت تخطبتي كان من المفترض يجو هذو الايام لكن الوالد رفض بحجة انو لازم يسقسي على هذا الخاطب بعد مضي يومان ونحن في مد وجزر من جهة الخاطب اهلو حابين يجو ومصرين انهم يشوفوني ومن جهة ابي لبارح اخبرنا انهم مايجوش لماذا ما السبب لأنو سقسى عليهم ولقاه من مكان معين من ولايتي لي معروف عليهم انهم صعاب صراحة انا ماعجبنيش الحال لأنو كل انسان وكيفاه وليس بالضرورة التعميم والا الحكم المسبق على انسان من اصله والا من مكان اقامته وفي نفس الوقت مانقدرش نعترض على هدرة الوالد ومن زاوية اخرى حسيت اني ضيعت وقت الناس في باطل يعني اكثر من 10 ايام وهوما يستناو فيا حاصلة القصة أتمنى منكم الدعاء لي بالتسهيل والتيسير وربي يرزقه خيرا مني ويرزقني خيرا منه تذكروني في دعائكم ولكم بالمثل ان شاااااء الله
 
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