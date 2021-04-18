العدد الثاني ضيف سهرة مع ضيف الأخ إلياس

نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.



قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام

لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.

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