العدد الثاني ضيف سهرة مع ضيف الأخ إلياس

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,817
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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نحييكم جميعاً بأجمل تحية من القلب الى القلب ....ولأننا بيت واحد نجتمع دائما على الخير والود.

قررنا فتح هذا الموضوع الذي هو عبارة عن استضافة ندعو من خلالها اعضاءنا الكرام
لندردش معهم حول عاداتهم الرمضانية.. كيف يقضون هذا الشهر المبارك.. برنامجهم الرمضاني..حياتهم في رمضان.

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طريقة سير الموضوع:

نقوم بدعوة ضيف كل عدد نفتح موضوع جديد.

- الاسئلة متعلقة بعادات الضيف وتقاليده خلال الشهر الفضيل.

-نرجو من الاعضاء استضافة العضو وتقديم الأسئلة له.

ضيف العدد الثاني هو العملاق
@إلياس

تهلاو فيه

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