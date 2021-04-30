السلام عليكم

اظن اننا في بلد اسمه الجزائر

بلد الديمقراطية وحرية التعبير

بلد المليون ونصف المليون شهيد

الكل سواسية في هذا البلد

مطالب الأساتذة خيالية و غير عقلانية !!!

أيادي خارجية تحاول ضرب استقرار البلاد و تعكير مناخ الجزائر الجديدة؟؟!!

هذا كلام يصدر عن شخص راتبه ستون مليون سنتيم !!!



لا يدفع كراء مقيم في نادي الصنوبر ...



لا يعنيه أمر النقل فسيارات الدولة تحت تصرفه ...



كهرباء ماء غاز هاتف مجاني ...



ما لذ و طاب من الأكل و الفواكه مجانا ...



تذاكر الطائرة مجانية ...



دون الامتيازات التي يحصل عليها هو و عائلته



لما يحتج القاضي في 24 ساعة يتم الاستجابة له لأن السلطة في حاجة إلى تلك المطرقة في يده !!



لما يضرب عون الحماية المدنية في 24 ساعة يتم ارسال ممثلا الوظيف العمومي لمناقشة المطالب لان السلطة في حاجة الى سيارة اسعاف عند تنقل المسؤولين في كورتاج



لكن عندما يضرب الاستاذ فهو طماع و انتهازي !!!



الأستاذ لما يتنقل إلى المناطق المعزولة فالفرود و في الجرارات و العربات الفلاحية و حتى على ظهور الدواب حتى واحد ما يشوفو ؟!



لما يعاني الأستاذ وحدو مع تلاميذ الابتدائي الى غاية يديهم للمرحاض و يخدم هو دور المرافق الاجتماعي حتى واحد ما يشوفو

لما يوفر من جيبه المطبوعات و الوسائل البيداغوجية حتى واحد ما يعوضو



لما يخدم الاستاذ سنوات دون الحصول على عطل تليق به حتى واحد ما يستعرف بيه



لما يخدم الاستاذ سنوات و سنوات ليحقق حلم اقتناء سيارة



الأستاذ حياتو كامل يحلم بالسكن والله مايشوفوا الاجتماعي ومايطيرلوش!!!!



لما تتعرض الاستاذات للتحرش حتى واحد ما يسمع بهن!!



لما يهان الاستاذ و يصل الحد للضرب لا أحد يتضامن معاه!!



يتهمو الأستاذ بالجشع فالدروس الخصوصية و أغلب خريجي الجامعات يمارسونها؟!



نعم فلا حاجة لسلطة بالأستاذ لأن أولاد المسؤولين يدرسون في الخارج و أقلهم يدرس في ثانوية الكسندر دوما التي تعتمد المنهج الفرنسي !!!!!



انتظر اساتذة اللمة وكل شخص عنده الانفة يواجهني ويقول عكس ما جئت به

ارحموا المعلم و الاستاذ مطالبه ليست بخيالية كما يعتقد البعض ارحموناااااا



ما رأيكم بعد ما رأيتموه من اضرابات واحتجاجات

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#كرامة_الأستاذ_خط_أحمر ​