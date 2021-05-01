شد حرمتك 😠😡 !!

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 5,274
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
مساء الخير خاوتي
صح فطوركم ..و ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
كاينة ظاهرة شفناها كامل انا واحد من الناس ضرني قلبي بغيت نهدرو عليها ، و الموضوع حساس ومهم وعندو علاقة كبيرة بشهر رمضان المبارك ..
الموضوع عن خروج النساء والبنات مباشرة بعد الإفطار في الليل بالأسواق والمحلات والشوارع بحيث لا حسيب ولا رقيب وكأنه لا يوجد ضمير بتلك البيوت ..___.. مرانيش نحكي على العائلات التي تخرج بالحرمة والقدر مع الأولياء أو الإخوة أو الأزواج .
الرسالة الموجهة للفئة الأخرى من النساء ، ناهيك على اللباس الفاضح والضحك والمشي تاع الشبهات في عز الشهر الفضيل ، راهم يخرجو و عطورهم تفحفح لآخر شارع وضحك وووو... أحشموا شوية راكم وليتو حديث العام والخاص لا حشمة لا حياء ؟! ولا احد قال هذا منكر ولا نهى عليه ، لي عندها حاجة رايحة تشريها كاين النهار كامل عباد ربي تشوف في السترة و اتقوا الشبهات ، ڨاع طرق مبلعة تقول شيكاغو قسمبله .... لي عندو حرمتو يحكم فيها ويربيها يلا رآها تخرج باش تشري تخرج في النهار ماشي تخرج وترجع في انصاص الليالي عييب عيب واش رانا نشوفو ؟؟!
أما عند #أصحاب_المحلات الجمايع والقهقهة على جال باش ينقصلك ولا يكرديلك بخصتو وبهدتلو بأنفسكم احترموا حرمة الشهر الفضيل الا معندكمش رجال تحكم فيكم كاين أخلاق كاين احترام .. كل ليلة من شارع لشارع ومن محل لمحل .. ديرو حساب غي لحرمة شهر رمضان
..وانت لي متسبب في هذا الأمر واش يقولك راسك حرمتك طالقها وحدها في الليل وصلنا لأبعد الحدود معرفناش شكون لي ينهي على هذا المنكر .
أما #أصحاب_السيارات ربي يهديهم لا حياة لمن تنادي كل من هب ودب يجيب سيارة ويتسبب في إزدحام مروري و إزعاج الجيران وعدم إحترام العائلات و الموسيقى العالية و التحرش اللفظي في حرمة رمضان كل واحد واش يقول ، ديفوا نقول بلاك مراناش صايمين كما نطلب من مديرية الأشغال العمومية تضع لافتات مرورية بمنع مرور السيارات أمام الشوارع المكتظة بالمارة و المحلات مثل ماهو معمول به في بعض المدن ..
وفي الاخير من هذا المنبر باه منكثروش الهدرة ولا نتعدى الخطوط الحمراء . نعيد ونكرر كل واحد يقوم بالواجب تاعه إتجاه ما ذكرنا سابقاً ..
والسلام عليكم ورحمة الله
_______
صح فطوركم ..و ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
كاينة ظاهرة شفناها كامل انا واحد من الناس ضرني قلبي بغيت نهدرو عليها ، و الموضوع حساس ومهم وعندو علاقة كبيرة بشهر رمضان المبارك ..
الموضوع عن خروج النساء والبنات مباشرة بعد الإفطار في الليل بالأسواق والمحلات والشوارع بحيث لا حسيب ولا رقيب وكأنه لا يوجد ضمير بتلك البيوت ..___.. مرانيش نحكي على العائلات التي تخرج بالحرمة والقدر مع الأولياء أو الإخوة أو الأزواج .
الرسالة الموجهة للفئة الأخرى من النساء ، ناهيك على اللباس الفاضح والضحك والمشي تاع الشبهات في عز الشهر الفضيل ، راهم يخرجو و عطورهم تفحفح لآخر شارع وضحك وووو... أحشموا شوية راكم وليتو حديث العام والخاص لا حشمة لا حياء ؟! ولا احد قال هذا منكر ولا نهى عليه ، لي عندها حاجة رايحة تشريها كاين النهار كامل عباد ربي تشوف في السترة و اتقوا الشبهات ، ڨاع طرق مبلعة تقول شيكاغو قسمبله .... لي عندو حرمتو يحكم فيها ويربيها يلا رآها تخرج باش تشري تخرج في النهار ماشي تخرج وترجع في انصاص الليالي عييب عيب واش رانا نشوفو ؟؟!
أما عند #أصحاب_المحلات الجمايع والقهقهة على جال باش ينقصلك ولا يكرديلك بخصتو وبهدتلو بأنفسكم احترموا حرمة الشهر الفضيل الا معندكمش رجال تحكم فيكم كاين أخلاق كاين احترام .. كل ليلة من شارع لشارع ومن محل لمحل .. ديرو حساب غي لحرمة شهر رمضان
..وانت لي متسبب في هذا الأمر واش يقولك راسك حرمتك طالقها وحدها في الليل وصلنا لأبعد الحدود معرفناش شكون لي ينهي على هذا المنكر .
أما #أصحاب_السيارات ربي يهديهم لا حياة لمن تنادي كل من هب ودب يجيب سيارة ويتسبب في إزدحام مروري و إزعاج الجيران وعدم إحترام العائلات و الموسيقى العالية و التحرش اللفظي في حرمة رمضان كل واحد واش يقول ، ديفوا نقول بلاك مراناش صايمين كما نطلب من مديرية الأشغال العمومية تضع لافتات مرورية بمنع مرور السيارات أمام الشوارع المكتظة بالمارة و المحلات مثل ماهو معمول به في بعض المدن ..
وفي الاخير من هذا المنبر باه منكثروش الهدرة ولا نتعدى الخطوط الحمراء . نعيد ونكرر كل واحد يقوم بالواجب تاعه إتجاه ما ذكرنا سابقاً ..
والسلام عليكم ورحمة الله
_______