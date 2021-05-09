صابلي بذوق الليمون من مطبخي بيشو

Asseli Queen
::ممرضة::
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- 27 سبتمبر 2013
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سلام عليكم خوتي صحا فطوركم ني جبتلكم وصفة صابلي بذوق الليمون متامنوش عقلكم كي جاني بنين وهشيش خموس عليا احم احم تبانلي ندورها نولي نبيع
العجينة
250 غ زبدة وتلات صفار بيض ومنكه الليمون زوج مغارف عصير الليمون نص كاس سكر قلاص نص كاس نشا وفرينة ونخلطو كلشي ونشكل على حساب مول
اما كريمة
درت 125 غ زبدة زوج مغارف سكر قلاص زوج مغارف بودرة شانتي عصير حبة الليمون ونكهة الليمون وطلعيها بالباتور مليح
وتزيين درت شكولا بيضا مع ملون ومنكه وحبة توت بري من فوق
العجينة
250 غ زبدة وتلات صفار بيض ومنكه الليمون زوج مغارف عصير الليمون نص كاس سكر قلاص نص كاس نشا وفرينة ونخلطو كلشي ونشكل على حساب مول
اما كريمة
درت 125 غ زبدة زوج مغارف سكر قلاص زوج مغارف بودرة شانتي عصير حبة الليمون ونكهة الليمون وطلعيها بالباتور مليح
وتزيين درت شكولا بيضا مع ملون ومنكه وحبة توت بري من فوق