صابلي بذوق الليمون من مطبخي بيشو

Asseli Queen

Asseli Queen

::ممرضة::
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم خوتي صحا فطوركم ني جبتلكم وصفة صابلي بذوق الليمون متامنوش عقلكم كي جاني بنين وهشيش خموس عليا احم احم تبانلي ندورها نولي نبيع 😂😂😂😂
العجينة
250 غ زبدة وتلات صفار بيض ومنكه الليمون زوج مغارف عصير الليمون نص كاس سكر قلاص نص كاس نشا وفرينة ونخلطو كلشي ونشكل على حساب مول
اما كريمة
درت 125 غ زبدة زوج مغارف سكر قلاص زوج مغارف بودرة شانتي عصير حبة الليمون ونكهة الليمون وطلعيها بالباتور مليح
وتزيين درت شكولا بيضا مع ملون ومنكه وحبة توت بري من فوق
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الله الله على اختي الفنانة
عمل تاع محترفات دوك تتكلم ام وليد نقولها اسكتي
راه عندي اختي فنانة خيرمنك

و الله عن جد ماااشااااء الله

على الرغم من انك تتعمدين قبش مشاعري ياامجرمة
بعتيلي حقي و زيد خبيلي منه في العيد نتفاهم معاه ههههههه
 
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