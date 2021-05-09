صابلي بذوق الليمون من مطبخي بيشو

الله الله على اختي الفنانة

عمل تاع محترفات دوك تتكلم ام وليد نقولها اسكتي

راه عندي اختي فنانة خيرمنك



و الله عن جد ماااشااااء الله



على الرغم من انك تتعمدين قبش مشاعري ياامجرمة

بعتيلي حقي و زيد خبيلي منه في العيد نتفاهم معاه ههههههه