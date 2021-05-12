تهاني ومعايدة... ومآرب أخرى لفريد أبوفيصل

اللڨية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أحب خلق الله.السلام عليكم أبناء وبنات اللمة الأخيار الأوفياء وفاء العطر للأزهار .. وفاء الصائم لأذان الافطار ( نزعق معاكم برك ههه) ...الاعزاء على قلوبنا الهائمة معزة أزلية دائمة.. ونقية المنبع عذبة صافية ( موش زيت صافية مديروش لاشان يهديكم ربي ههه ....) علاقة لا تشوبها شائبة ولا تكدرها بلية أو فتنة أو نائبة ... صادقة لا ترصيع عليها خالصة لا تمسخيرفيها ....مادام الليل والنهار في الكون يتتابعان والكهرباء والانترنت في المنزل يشتغلان.اصبرو نديرو اشهارإشهار #ههها طاڨي انقطاعات الجزائر في هذا رمضانزيد تبع معايا..أمابعدُ:والله لم يكن سهلا عليا ان يمر الشهر الفضيل ولم أكن معكم ايها الاصدقاء ولو للحظات ولو لومضات كما شق عليها ايضا ان يكون الحضور بالجسد فقط والنفسية والفكر والقلب والعقل في أدنى درجات الحزن والاكتئاب والذهول بما بلغكم اخباره سابقا والحمد لله على كل حال. فقد كان هاذا الشهر أشق شهر رمضان مر عليا ومازال العيد ولله الحمد على القضاء والقدر.فهذا اليوم الأخير من رمضان أحببت ان لايضيع و ان أسجل حضوري فيه بالدعاء للجميع بان يتقبل الله صيامكم وقيامكم ودعائكم ورجائكم وسائر عباداتكم ربي تقبل وارحم واعفو واغفر واصفح واعتق رقابنا ورقابكم من النار وأهلكم وذويكم الاحياء والأموات واجعلنا من اهل الجنة اهل طاعتك واهل محبتك ورضوانك المقربين والاخيار اللهم شفع فينا نبيك الكريم يوم لا ينفع أمل او عمل اللهم اننا بدون رحمتك هالكون فلا تحرمنا رحمتك الواسعة.وبمناسبة العيد السعيد عيد الفطر المجيد عيد الفرح والغبطة والسرور كما أراد الله له ان يكون ورغم ما يجري من احداث حاليا في فلسطين الاسير واليمن الحزين وسوريا المغدور وسائر الاقطار الاسلامية والاقليات المنتشرة المستضعفة الظاهرة والخفية اتمنى للجميع عيدا سعيدا مباركا أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات كل عام وانتم بخير كل عام وانتم سالمين غانمين كل عام وانتم مأجورين لله طائعين غير فاتنين ولا مفتونين لا ظالمين ولا مبدلين مفاتيح للخير مغاليق للشر مؤمنين آمنين تنشرون بالكلام الطيب النفع و الصفح والامل والتفاؤل وتصنعون بايديكم الفرحة لعيالكم واهاليكم ربي يعطيكم الصحة والعافية والقوة والعزيمة لادراك ما تتمنون بعون الله وحفظه وقدرته عزوجل. حفظ الله اوليائكم واخوانكم و ازواجكم واولادكم وأحبائكم ومقربيكم.. أزال الله عنكم الهم ورفع الغبن وكشف الغم وفرج الكرب وفتح لكم كل مغلق وأغلق عنكم كل مأزق يارب ياعظيم ياقادر ياكريم.لو لم اكتب اليوم لكم لمر رمضان كأني لم أصم . هدأ القلب واطمئن الفؤاد بالتواصل معكم بارك الله فيكم ولا تزعلوا مني ولا تغضبوا مني أنا دوما ودائما أحترمكم وأحبكم.دمتم في أمان الله واسمحولنا.