نتائج المسابقة الدينية الرمضانية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,386
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
نشكر جميع من شارك في المسابقة الدينية الرمضانية.
واليوم نعلن عن النتائج:
المرتبة الأولى:
@*amani*
المرتبة الثانية:
@ملكة زوجي
المرتبة الثالثة:
@الطيب الجزائري84
نشكر باقي الاخوة الذين شاركونا
@وحي القلم
@Oussama.GF
@solama
@ناصر dz
@جليلوس
@sami44
كما تقييم بالشكر للجنة وضع وتصميم الاوسمة:
@سكون الفجر
@الامين محمد
بارك الله فيكم
ملاحظة:
الاوسمة ستوزع مباشرة
لم استطع وضعها لدي خلل فالهاتف.