نتائج المسابقة الدينية الرمضانية

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,386
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نشكر جميع من شارك في المسابقة الدينية الرمضانية.
واليوم نعلن عن النتائج:


المرتبة الأولى:

@*amani*

المرتبة الثانية:

@ملكة زوجي


المرتبة الثالثة:

@الطيب الجزائري84


نشكر باقي الاخوة الذين شاركونا


@وحي القلم
@Oussama.GF
@solama
@ناصر dz
@جليلوس
@sami44


كما تقييم بالشكر للجنة وضع وتصميم الاوسمة:

@سكون الفجر
@الامين محمد


بارك الله فيكم


ملاحظة:

الاوسمة ستوزع مباشرة
لم استطع وضعها لدي خلل فالهاتف.
 
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