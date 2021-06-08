اطباقي المتواضعة

Fati78

Fati78

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جوان 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
42
محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
السلام عليكم.
حبيت نوريكم بعض الأطباق المجربة وان شاء الله تعجبكم.
وسامحوني ماعرفتش نحط كل صورة بعنوانها بحكم مازال جديدة معاكم.
هادي اول مشاركة لي فركن الطبخ وان شاء الله ماتكونش الأخيرة.
تحياتي
 

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