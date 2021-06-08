اطباقي المتواضعة

Fati78
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 جوان 2021
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 42
- محل الإقامة
- المغرب
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم.
حبيت نوريكم بعض الأطباق المجربة وان شاء الله تعجبكم.
وسامحوني ماعرفتش نحط كل صورة بعنوانها بحكم مازال جديدة معاكم.
هادي اول مشاركة لي فركن الطبخ وان شاء الله ماتكونش الأخيرة.
تحياتي
حبيت نوريكم بعض الأطباق المجربة وان شاء الله تعجبكم.
وسامحوني ماعرفتش نحط كل صورة بعنوانها بحكم مازال جديدة معاكم.
هادي اول مشاركة لي فركن الطبخ وان شاء الله ماتكونش الأخيرة.
تحياتي
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