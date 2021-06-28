."مايكروسوفت" تُعلن عن إطلاق "windows 11" رسميا

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن آخر تحديث لنظام تشغيل الكمبيوتر "ويندوز 11" "Windows 11"، وقال بانوس باناي، رئيس المنتج في "مايكروسوفت" خلال المؤتمر السنوي لهذه الأخيرة، أمس الخميس: "الفريق مهووس بكل بكسل، كل هذه التفاصيل مجتمعة، والانتقالات، وواجهة المستخدم، وكيف يتدفق كل شيء معًا، من المفترض أن تمنحك إحساسًا رائعًا بالهدوء".ويُعد "ويندوز 11" الإصدار التالي من نظام تشغيل سطح المكتب الدائم للشركة، حيث يأتي مع العديد من التحسينات للنسخة السابقة "ويندوز 10"، بالإضافة إلى دعم تطبيقات "الأندرويد" وهو نظام تشغيل الهواتف الحديثة، باستثناء هواتف "أيفون" و"نوكيا" حيث أن الأولى تعمل بنظام "IOS" فيما تعمل الثاني بنظام "Linux".وستوفر "مايكروسوفت" "ويندوز 11" كتحديث مجاني لمستخدمي "ويندوز 10" الحاليين، على الرغم من أن بعض الأجهزة لن تحتوي على المواصفات الصحيحة، (إذ لن يعمل على الأجهزة التي تعمل بحد أدنى لسعة التخزين 64 جيجا بايت و4 جيجا بايت للذاكرة العشوائية).إلى جانب أن أحد أهم التغييرات التجميلية في النسخة الجديدة، هو وضع أيقونة "Start" في أسفل منتصف الشاشة بدلاً من الجانب الأيسر، كما تتميز النسخة أيضا بتكامل أكثر إحكامًا مع "Teams" لمنصة اتصالات "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى أنه تم تثبيت "Xbox Games Pass"، وهي خدمة اشتراك تتيح الوصول إلى مئات الألعاب بشكل مسبق.فيما يبقى يحتفظ بالعناصر المتنوعة مثل الساعات والأيقونات الموجودة على اليمين، مما يترك الجانب الأيسر فارغًا، في حين تحتوي القائمة الجديدة في "ويندوز 11" على شريط البحث في الأعلى، جنبًا إلى جنب مع التطبيقات المثبتة ثم مجموعة كاملة من العناصر.كما تتميز النوافذ في النسخة الجديدة بزوايا مستديرة، والتي تكون أكثر وضوحًا مقارنة بالإصدار الأقدم من "Windows" وخاصة الحواف الحادة لنظام التشغيل "ويندوز 10، فيما يُقدم النسخة الحديثة أيضا تخطيطات "Snap" ومجموعات "Snap" وسطح المكتب، مما يجعل من السهل ترتيب نوافذ متعددة بسرعة حول سطح المكتب.