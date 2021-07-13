الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار في الأيّام العشر وعرفة⁦⁦ .

للحائض والنفساء وأهل الأعذار :

أعمال مشروعة للحائض والنفساء في عشر ذي الحجة⁦

" الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

{{خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير }}

*(الدعاء هو العبادة)*.