Ma$Ter
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الحائض والنفساء وأصحاب الأعذار في الأيّام العشر وعرفة .
للحائض والنفساء وأهل الأعذار :
أعمال مشروعة للحائض والنفساء في عشر ذي الحجة
تكثر الحائضُ والنفساء من ذكر الله والتكبير المطلق والتهليل والتسبيح والحمد والحوقلة
وما أشبه ذلك
وتسر في التكبير المطلق بقدر ماتسمع نفسها :
" الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد .
•وتلازم غير ذلك من الأذكار الثابتة كاذكار الصباح والمساء وكذلك الأذكار والآيات والسور التي تُقرأ قبل النـوم كسورة الملك والسجدة واواخر سورة البقرة
دعاء عرفة قال ﷺ : {{خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير }}
هذا خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وسماه دعاء عرفة
فتكثر من دعاء الله تعالى وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء عبادة وهو من أفضل العبادات بل هو مخ العبادات بل هو العبادة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
*(الدعاء هو العبادة)*.
يجوز للحائض تلاوة القران وهو مذهب الامام مالك وأحمد في رواية عنه وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، لكن تقرأه من دون مس للمصحف
وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن صدقة بن يسار قال : سألت مجاهداً عن قراءة القرآن أفضل يوم عرفة أو الذكر؟ قال : لا، بل قراءة القرآن.
الاكثار من الاستغفار بجميع صيغه المشهورة ومنها قول (استغفر الله) .
ولتحرص على تغيير صيغ الاستغفار فتكرر مثلا:
•اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم
•لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
القيام بسائر الاعمال الصالحة كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم والاحسان الى الخلق وغير ذلك مما لا يخفى.