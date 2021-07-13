نصائح طبية

ماذا يجب ان تفعل إذا كان طفلك يختنق :



1- إذا كانت طفلك اقل من سنة واحدة من العمر

ضع طفلك ووجهه الى اسفل على ركبتيك او فوق ساعدك. باستخدام كعب يدك، اضرب خمس ضربات محكمة على ظهره بين عظمتي الكتف.



2- إذا كانت طفلك لم يتنفس بعد، اجعله يستلقي على ظهره و ضع اصبعين على عظمة الصدر السفلى، مباشرة تحت خط الحلمة. باستخدام اصابعك، نفذ خمسة ضغطات سريعة على الصدر.

3- إذا كانت طفلك اكثر من سنة واحدة من العمر

قف او اركع خلق طفلك ، عانق طفلك بإحكام، مباشرة تحت اضلاعهه السفلى ، ابدأ بإجراء دفعات الى اعلى بزاوية 45 درجة. وهذا الاجراء سيجبر الهواء الباقي في صدرها على الخروج ويساعد في رفع الشيء ، قم بهذا الاجراء 10 مرات إضافية على الفور.

ويمكن ايضا القيام بإجراء هايملك بجعل طفلك يستلقي على ظهره ، ضع كعب يد من يديك مباشرة تحت اضلاعه و ضع يدك الاخرى فوق الاولى وابدأ بدفعات الضغط.

حذاري

فيما ينمو الاطفال، ينمو حب استطلاعهم للبيئة حولهم ، يقوم الاطفال غالبا بالاتصال الاولي مع شيء غير مألوف بواسطة ايديهم، ولكن في بضع ثوان يمكن ان يصل الى داخل فمهم. لمنع هذا من الحدوث، اتخذ خطوات مثل هذه:

- ابق الاشياء الصغيرة والمواد الغذائية بعيدا عن متناول طفلك.

- إذا كان طفلك اقل من 4 سنوات من العمر، لا تعطه المواد الغذائية مثل الفشار، والعلكة والحلوى الصلبة ، قطّع الاطعمة اللينة مثل الهوت دوغ والمقانق والعنب الى قطع صغيرة.

- علّم طفلك ان يمضغ الطعام جيدا قبل البلع.

- نظف على الفور بعد الحفلات. لقد اصبح الاختناق بواسطة بالونات مطاطية السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالاختناق من الاشياء الاخرى غير الطعام.