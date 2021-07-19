دعاء يوم عرفة مستجاب في 9 أوقات

ناصر dz
:: عضو بارز ::
دعاء يوم عرفة لا يرد أبًدا.. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفات من أكثر أيام الله التي يعتق فيها عباده من النار، كما أن الدعاء فيه مستجاب، وقال رسول الله: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إِلَهَ إِلاَّ الله وحده لا شريك لَه».
دعاء يوم عرفة مجاب.. يستحب الإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما مِن أيام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى اللَه مِن هذهِ الأيام العشر قالوا: يا رسول اللَّه ولا الجِهاد في سبيل الله ؟.. فقال ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».
فضل الدعاء يوم عرفة كما جاء في الكتاب والسنة -
1- الدعاء مستجاب بعد الصلاة المكتوبة.
2- بين الأذان وإقامة الصلاة لا يرد فيها الدعاء.
3- الدعاء مستجاب أيضا عند سماع الأذان.
4- الدعاء لا يرد عند النداء للصلوات المكتوبة.
5- الدعاء يستجاب أثناء السجود.
6- الدعاء المستجاب أيضا «لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» مع الدعاء.
7- دعاء الوالد لولده مستجاب.
8- دعاء الصائم في يوم صيامه.
9-- دعاء المسافر
قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام «خير الدعاء يوم عرفة وخير الكلام ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيء قدير».
دعاء يوم عرفة مجاب.. يستحب الإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما مِن أيام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى اللَه مِن هذهِ الأيام العشر قالوا: يا رسول اللَّه ولا الجِهاد في سبيل الله ؟.. فقال ولا الجهاد في سبيل اللَّه إلَّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».
أفضل الأوقات الدعاء يوم عرفة
1- الدعاء مستجاب بعد الصلاة المكتوبة.
2- بين الأذان وإقامة الصلاة لا يرد فيها الدعاء.
3- الدعاء مستجاب أيضا عند سماع الأذان.
4- الدعاء لا يرد عند النداء للصلوات المكتوبة.
5- الدعاء يستجاب أثناء السجود.
6- الدعاء المستجاب أيضا «لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» مع الدعاء.
7- دعاء الوالد لولده مستجاب.
8- دعاء الصائم في يوم صيامه.
9-- دعاء المسافر
أفضل دعاء يوم عرفة
قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام «خير الدعاء يوم عرفة وخير الكلام ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيء قدير».