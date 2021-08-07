مفاهيم خاطئة 2

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهبعض العبارات التي تحمل من المغالطات ما تحمل اتخذناها قرآنا ... والأمر أننا نقولوها في غير موضعها ...فيقال لباغي الخير بعد طول لبث في الوحل" من شَبَّ على شيءٍ شابَ عليه"و قد قال نبينا عليه الصلاة و السلام غير هذا"إنما العلم بالتعلم و انما الحلم بالتحلم و من يتحرى الخير يعطه .."حتى نجد من الناس من رضي بعاداته السيئة ظنا منه أنه لا خلاص منها فقد شب عليها ..نعم للتعلم في الصغر و النشأة من بادئ الأمر على الخير أثرها في الحياة ...لكن ان فوت الانسان ذلك لا يعني أن لا يستدرك فيما بقي ..وإن صدق فقد نال ما ابتغى باذن الله ..ما لم تقم ساعة المرء لازال بوسعه الكثير ..والدين الذي يأمر بغرس فسيلة ولو قامت الساعة دين لا يدعو للقعود و الرضا بالسفاسف ...فيا رعاكم الله لا تقعدوا الناس عن الخير و دعنا من هاته العبارات في غير ما تقال له ..المسلم لغيره كشعاع النور يشق الظلام ..كصخرة يتشبث بها الغريق بعد طول استغاثة ...كدرهم منسي في جبة فوجأ بها محتاج على حين عوز على حين صرخة طفله يريد طعاما ...كن آخر النفق ولا تقعد غيرك عن الخير