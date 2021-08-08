التخمام يقتل ..💔🌪

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
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- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
اهلا ناسي وحبابي توحشتكم
خويا العزيز ختي العزيزة علابالي رانا في محنة مايعلم بيها غير ربي
البحر كاين التبحار مكانش الصيف كاين التحواس مكاش العطلة كاينة واحنا ماستغليناهاش
علابالي رانا قاع كارهين ومقنوطين بصح واش نديرو هادا امر الله
مي ارواحوووو نقولكم حاجة بالاك نحيلكم ضيقة الخاطر
ياااا جدك إذا بقيت تخمم على كل حاجة ، صحتك تضيع وقلبك يضيع ،
تبقا حاير ومنعزل وتحس هم الدنيا فوق راسك ،
ريح هاداك الراس وهاداك القلب وقوللهم ربي كاين علاش حتى نخمم !!
علاش حتى تتشائم وتفكر افكار سلبية وتحط سيناريو في راسك على واش راح يصرا وتبدا من ضرك تقنط في روحك ؟؟
ياخي المستقبل ماراهش باين ومنا حتى غدوة ربي يبدل حال بحال ..
آني عارف بلي تلقا نماذج قدامك منهم ناس قراو وماخدموش ، منهم ناس ماتزوجوش ، منهم ناس مرضوا او ماتو ..
بصح من جيهة اخرى كاين ناس قرات وخدمت ، وناس تزوجت وناس مرضت وشافاهم رب العالمين
تسما علاش انتا ولا نتي دايما تشوف الجانب السلبي ؟؟؟
علاش ماتكونش إيجابي ومتوكل على ربي حق التوكّل !!
أصلا المقارنة علابالك ماتجيبش فايدة ..انتا اسمك فلان ابن فلان يعني مكانش منك زوج ..
قدرك وحدك ومستقبلك وحدك ونفسك وحدك !! علاه حتى تقارن روحك بآخرين !!
انفض راسك من المخاوف والهم ودير ثقة في ربي ،
ربي سبحانو لي خلقك من عدم .. يعجز باه يرزقك ويفرحك ويفرج همك ؟؟
حاشاه سبحانو هو عظيم هو رحيم هو اكرم الأكرمين ..
تقرب ليه حسي بيه قدامك في عوض لي تقول " أوااه انا راح يصرالي هك وهك .."
قول لا لا انا ربي معايا ، دعيتو ووثقت فيه ومش راح يخيبني "
علابالك هاداك اليقين لي في داخل قلبك راح يفتحلك بيه ربي ابواب الفرح والتوفيق والطمانينة ..
ما تستعجلش الأمور كل شي في وقتو حلو ، وكلشي ربي خلقو بمقدار ، راح تفرج وراح تفرح وراح يعوضك ربي ..
تفكر الليل لي يولد منو النهار .. بالاك راك عايش في ظلمة الليل ..بصح شمس النهار راح تشرق في حياتك صدقني خليك واثق في رب العالمين ...
نتمنى نكون فاجيت عليكم شوي
ادعولي دعوة خير
خويا العزيز ختي العزيزة علابالي رانا في محنة مايعلم بيها غير ربي
البحر كاين التبحار مكانش الصيف كاين التحواس مكاش العطلة كاينة واحنا ماستغليناهاش
علابالي رانا قاع كارهين ومقنوطين بصح واش نديرو هادا امر الله
مي ارواحوووو نقولكم حاجة بالاك نحيلكم ضيقة الخاطر
ياااا جدك إذا بقيت تخمم على كل حاجة ، صحتك تضيع وقلبك يضيع ،
تبقا حاير ومنعزل وتحس هم الدنيا فوق راسك ،
ريح هاداك الراس وهاداك القلب وقوللهم ربي كاين علاش حتى نخمم !!
علاش حتى تتشائم وتفكر افكار سلبية وتحط سيناريو في راسك على واش راح يصرا وتبدا من ضرك تقنط في روحك ؟؟
ياخي المستقبل ماراهش باين ومنا حتى غدوة ربي يبدل حال بحال ..
آني عارف بلي تلقا نماذج قدامك منهم ناس قراو وماخدموش ، منهم ناس ماتزوجوش ، منهم ناس مرضوا او ماتو ..
بصح من جيهة اخرى كاين ناس قرات وخدمت ، وناس تزوجت وناس مرضت وشافاهم رب العالمين
تسما علاش انتا ولا نتي دايما تشوف الجانب السلبي ؟؟؟
علاش ماتكونش إيجابي ومتوكل على ربي حق التوكّل !!
أصلا المقارنة علابالك ماتجيبش فايدة ..انتا اسمك فلان ابن فلان يعني مكانش منك زوج ..
قدرك وحدك ومستقبلك وحدك ونفسك وحدك !! علاه حتى تقارن روحك بآخرين !!
انفض راسك من المخاوف والهم ودير ثقة في ربي ،
ربي سبحانو لي خلقك من عدم .. يعجز باه يرزقك ويفرحك ويفرج همك ؟؟
حاشاه سبحانو هو عظيم هو رحيم هو اكرم الأكرمين ..
تقرب ليه حسي بيه قدامك في عوض لي تقول " أوااه انا راح يصرالي هك وهك .."
قول لا لا انا ربي معايا ، دعيتو ووثقت فيه ومش راح يخيبني "
علابالك هاداك اليقين لي في داخل قلبك راح يفتحلك بيه ربي ابواب الفرح والتوفيق والطمانينة ..
ما تستعجلش الأمور كل شي في وقتو حلو ، وكلشي ربي خلقو بمقدار ، راح تفرج وراح تفرح وراح يعوضك ربي ..
تفكر الليل لي يولد منو النهار .. بالاك راك عايش في ظلمة الليل ..بصح شمس النهار راح تشرق في حياتك صدقني خليك واثق في رب العالمين ...
نتمنى نكون فاجيت عليكم شوي
ادعولي دعوة خير
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