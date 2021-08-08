التخمام يقتل ..💔🌪

اهلا خيي جليلو

مشكلتنا يا حبيبي جليلو أنه تفكيرنا يميل إلى الجانب الدنيوي المادي هذاك علاه ماراحش نرتاحو

بينما الأصل هو العمل من أجل الآخرة و الصلاة و القرآن و الذكر و التسبيح و الاستغفار لوكان نعمل هكذا راح ربي يكفينا هموم الدنيا و يقضي امنياتنا و يربحنا نفسيا و عقليا و ماديا و روحيا و مثل للراحة و الطمأنينة