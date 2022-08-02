Avast Antivirus 22.7.6025

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Avast antivirus من اهم مضادات الفيروسات المجانية، يحمي حاسوبك من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، كما يوفر ميزة وضع الألعاب لعشاق الألعاب، بحيث يمنع ظهور النوافذ المنبثقة مما يضمن عدم إزاعجك أثناء اللعب إضافة إلى كونه لا يسبب انخفاضا في الأداء و بطأً في الإستخدام، و العديد من المميزات الأخرى التي نترككم تستكشفونها بعد تحميل البرنامج.

صورة البرنامج :





الإسم : Avast Antivirus

المساحة : 263 KB

نظام التشغيل : Windows

الإصدار : 22.7.6025

المهمة : مكافحة الفيروسات



طريقة التحميل :



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الأمان : تم التحقق البرنامج خال من الفيروسات

