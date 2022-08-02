Avast Antivirus 22.7.6025

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
953
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم منتدى الحاسوب والأنترنت.png
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى المة الجزائرية
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Avast antivirus من اهم مضادات الفيروسات المجانية، يحمي حاسوبك من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، كما يوفر ميزة وضع الألعاب لعشاق الألعاب، بحيث يمنع ظهور النوافذ المنبثقة مما يضمن عدم إزاعجك أثناء اللعب إضافة إلى كونه لا يسبب انخفاضا في الأداء و بطأً في الإستخدام، و العديد من المميزات الأخرى التي نترككم تستكشفونها بعد تحميل البرنامج.
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صورة البرنامج :

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الإسم : Avast Antivirus
المساحة : 263 KB
نظام التشغيل : Windows
الإصدار : 22.7.6025
المهمة : مكافحة الفيروسات

طريقة التحميل :

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(5)

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الأمان : تم التحقق البرنامج خال من الفيروسات

للتحميل : إضغط هنا
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المشرفين
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
953
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سلمت يمنيك على الموضوع الرائع
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أهلا بك أخي إلياس
إشتقنا لك والله، المنتدى لا طعم له بدونك، أتمنى أن تكون بألف خير
 
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