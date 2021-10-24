لاأحد يعلم ما أصابني

ولا أحد يعلم ماهي معركتي مع الحياة؟

لا أحد يدري ما الذي انتهك أماني وبراءتي ؟

كم كافحت وكم خسرت ؟؟؟

لا أحد يعلم اللحظة التي ماتت فيها روحي

لا أحد يدري لم أبتسم رغم ضيقي

لا أحد يعلم ما عانيت لأقف على قدمي

لاأحد يدري من أنا!!!!.....