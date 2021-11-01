تحميل برنامج CCleaner 4.10

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
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إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,685
النقاط
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محل الإقامة
أرض الله الواسعة
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ذكر
السلام عليكم = =

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برنامج CCleaner الشهير ..
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وظيفة البرنامج:

- مسح "الهيستوري" من جهازك +وكدالك الكوكيز "وهي ملفات تتبع تتركها المواقع في جهازك عندما تزورها ... وهو ما من شأنه أن يجعل جهازك أسرع وأخف أضعاااف المرات .

- وكدالك امكانية _ازالة البرامج المثبتة على الجهاز من خلاله

- والعديد من المزايا نترككم تكتشفونها ...

d1e896fbb90fd162.jpg

ملاحظة/
ما يميز هاته النسخة هو خفتها وسرعتها _بالاضافة الى مجانيتها طبعا


رابط تحميل البرنامج


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تم مراجعة وفحص البرنامج من قبلنا
Golden_Man_OK.png
 
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