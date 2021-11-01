تحميل برنامج CCleaner 4.10

السلام عليكم = =

نقدم لكم الاخوة والاخوات الزوار والاعضاء

برنامج CCleaner

الشهير ..



وظيفة البرنامج:

- مسح "الهيستوري" من جهازك +وكدالك الكوكيز "وهي ملفات تتبع تتركها المواقع في جهازك عندما تزورها ...

وهو ما من شأنه أن يجعل جهازك أسرع وأخف أضعاااف المرات .

- وكدالك امكانية _ازالة البرامج المثبتة على الجهاز من خلاله



- والعديد من المزايا نترككم تكتشفونها ...

ملاحظة/

ما يميز هاته النسخة هو خفتها وسرعتها _بالاضافة الى مجانيتها طبعا

رابط تحميل البرنامج







★★★★★