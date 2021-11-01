تحميل برنامج CCleaner 4.10

Golden Man
:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,685
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم = =
نقدم لكم الاخوة والاخوات الزوار والاعضاء
برنامج CCleaner الشهير ..
وظيفة البرنامج:
- مسح "الهيستوري" من جهازك +وكدالك الكوكيز "وهي ملفات تتبع تتركها المواقع في جهازك عندما تزورها ... وهو ما من شأنه أن يجعل جهازك أسرع وأخف أضعاااف المرات .
- وكدالك امكانية _ازالة البرامج المثبتة على الجهاز من خلاله
- والعديد من المزايا نترككم تكتشفونها ...
ملاحظة/
ما يميز هاته النسخة هو خفتها وسرعتها _بالاضافة الى مجانيتها طبعا
رابط تحميل البرنامج
★★★★★
تم مراجعة وفحص البرنامج من قبلنا ✔
نقدم لكم الاخوة والاخوات الزوار والاعضاء
برنامج CCleaner الشهير ..
وظيفة البرنامج:
- مسح "الهيستوري" من جهازك +وكدالك الكوكيز "وهي ملفات تتبع تتركها المواقع في جهازك عندما تزورها ... وهو ما من شأنه أن يجعل جهازك أسرع وأخف أضعاااف المرات .
- وكدالك امكانية _ازالة البرامج المثبتة على الجهاز من خلاله
- والعديد من المزايا نترككم تكتشفونها ...
ملاحظة/
ما يميز هاته النسخة هو خفتها وسرعتها _بالاضافة الى مجانيتها طبعا
رابط تحميل البرنامج
★★★★★
تم مراجعة وفحص البرنامج من قبلنا ✔