تحميل برنامج فايبر للكمبيوتر ..Viber for Windows

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
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- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
أهلا وسهلا بكم زوار منتديات اللمة الجزائرية
في هدا الموضوع _ سوف نطرح لكم: برنامج فايبر للكمبيوتر ( Viber For Windows )
حيث يعد البرنامج واحد من أشهر وأفضل برامج المحادثة ,, التي تستعمل على أجهزة الكمبيوتر مند سنوات
مميزات البرنامج:
الأمن, السرعة في الاستخدم, امكانية استعمال العديد من الخيارت في المحادثة,
انتشاره الواسع... حيث يعد مستخدميه بالملايين عبر العالم ,والعديد من المميزات نترك لكم اكتشافها ؟
لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة . ✔
في هدا الموضوع _ سوف نطرح لكم: برنامج فايبر للكمبيوتر ( Viber For Windows )
حيث يعد البرنامج واحد من أشهر وأفضل برامج المحادثة ,, التي تستعمل على أجهزة الكمبيوتر مند سنوات
مميزات البرنامج:
الأمن, السرعة في الاستخدم, امكانية استعمال العديد من الخيارت في المحادثة,
انتشاره الواسع... حيث يعد مستخدميه بالملايين عبر العالم ,والعديد من المميزات نترك لكم اكتشافها ؟
لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة . ✔