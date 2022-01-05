تحميل برنامج فايبر للكمبيوتر ..Viber for Windows

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,893
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
أهلا وسهلا بكم زوار منتديات اللمة الجزائرية

في هدا الموضوع _ سوف نطرح لكم: برنامج فايبر للكمبيوتر ( Viber For Windows )

حيث يعد البرنامج واحد من أشهر وأفضل برامج المحادثة ,, التي تستعمل على أجهزة الكمبيوتر مند سنوات

مميزات البرنامج:
الأمن, السرعة في الاستخدم, امكانية استعمال العديد من الخيارت في المحادثة,
انتشاره الواسع... حيث يعد مستخدميه بالملايين عبر العالم ,والعديد من المميزات نترك لكم اكتشافها ؟

Viber.jpg

h4f4gd4g4.png


لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا




★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة .
Golden_Man_OK.png
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,893
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
 
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