الدوش🛀 الجزائري⁦🇩🇿⁩😂😂

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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علابالكم علاه كي كنا صغار نكرهو حاجة إسمها الدوش ؟؟ لاخاطر أمهاتنا ربي يحفظهم كانو يعذبونا تعذيب كي يكونو يدوشولنا ويغسلونا غسيل الدوارة #ربي اللي عالم بيا كي تقولي نوض ندوشلك نمووووت من الخلعة ...ونبدا نحوس وين نتخبا
وكي تحكمني هههههه تبدا رحلة التعذيب كي تنحيلي الحوايج تنحيلي التريكوتقول راهي تريش في دجاجة.. و وذنياكل وحدة في جيهة واش نقولكم أسكتو برك وكي نقولها راهم يوجعو فيا والله...تجيني واحد التسرفيقةمن حيث لا أدري ...بلع
أما بالنسبة للماء لازم يكون تحت درجة غليان 1000 درجة يا ماما آه يا ماما راكي طيبتيني .. وهاهي التسرفيقة الثانية ... أسكت و كي تكون تحكلي في وجهي قسما بالله تقول راها تحك في المصباح السحري تاع علاء الدين باش تخرج منو المارد اللي فيه .. وراسي ايدووورمن اليمين لليسار تقول الصفارة تاع الكوكوطة .. والمشكلة كي يهبطلي الصابون على عينياو تكون حابة تنحيهولي تغيرلي الملامح نتاع وجهي كاملين ... ونجيو ملي تشدلك نيفك وتقولك دير نننففففففف.. اتولي تنفنف من وذنيكو كل المجاري التنفسية مسدودة ... #_فقرة_التكياس
تحكم الكياسة تحكها فالصابونة و تفوتها على ظهرك وتهبط عليك تقول بوشي يسن في موس الذبيحة ... طبعا ربي اللي يسترنا واللهراه التكياس تاعها يجيب شلل رباعي ... بشوية يا نبع الحنانراني نحس شغل راكي تحكي في زربية وملي تخرج من الدوش وتشوف وجهك فالمرايا وتشوف لحمك يتفور تقول كوكوطة هادوين فتحوها... رؤوس الأصابع🖐️يكونو مكمشين ولونك بين الحمرولبيض من كثرة الحكان ....
#_الآن_فقرة_تلبيس_الحوايج
كي تبغي تلبسلك الحوايج . ياه ياااه. راسك يولي كبير ب خمس مرات من الفم تاع التريكو وهي بسيييف دخلوا باش تولي تحس بلي راهم وذنيكمشاو مع التريكو ... تلبسك الأول ويجي التريكو الزاوج أطونسيون تنح يد تاع التريكو وتقولك شد باش تلبس اللي بعدو ... انجيو لمشيط الشعر ... حفاظا على سلامة الرأسمن القمل والشوائب لازم تحفر المشطةفالشعر ومن هنا يبدأ الحرث الطبيعي وطبعا كاين إحتمال أن أسنان تاع المشطة يوصلو لمخك...
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شكون صراتلو متلعبوهاش جايين من الترك
حمامنبع الحنان يااااااااااه
يديتكسرت من الكتبة والله ما نسمحلو لي قراها ومات من الضحك وماخلاليش كومنتار
وكي تحكمني هههههه تبدا رحلة التعذيب كي تنحيلي الحوايج تنحيلي التريكوتقول راهي تريش في دجاجة.. و وذنياكل وحدة في جيهة واش نقولكم أسكتو برك وكي نقولها راهم يوجعو فيا والله...تجيني واحد التسرفيقةمن حيث لا أدري ...بلع
أما بالنسبة للماء لازم يكون تحت درجة غليان 1000 درجة يا ماما آه يا ماما راكي طيبتيني .. وهاهي التسرفيقة الثانية ... أسكت و كي تكون تحكلي في وجهي قسما بالله تقول راها تحك في المصباح السحري تاع علاء الدين باش تخرج منو المارد اللي فيه .. وراسي ايدووورمن اليمين لليسار تقول الصفارة تاع الكوكوطة .. والمشكلة كي يهبطلي الصابون على عينياو تكون حابة تنحيهولي تغيرلي الملامح نتاع وجهي كاملين ... ونجيو ملي تشدلك نيفك وتقولك دير نننففففففف.. اتولي تنفنف من وذنيكو كل المجاري التنفسية مسدودة ... #_فقرة_التكياس
تحكم الكياسة تحكها فالصابونة و تفوتها على ظهرك وتهبط عليك تقول بوشي يسن في موس الذبيحة ... طبعا ربي اللي يسترنا واللهراه التكياس تاعها يجيب شلل رباعي ... بشوية يا نبع الحنانراني نحس شغل راكي تحكي في زربية وملي تخرج من الدوش وتشوف وجهك فالمرايا وتشوف لحمك يتفور تقول كوكوطة هادوين فتحوها... رؤوس الأصابع🖐️يكونو مكمشين ولونك بين الحمرولبيض من كثرة الحكان ....
#_الآن_فقرة_تلبيس_الحوايج
كي تبغي تلبسلك الحوايج . ياه ياااه. راسك يولي كبير ب خمس مرات من الفم تاع التريكو وهي بسيييف دخلوا باش تولي تحس بلي راهم وذنيكمشاو مع التريكو ... تلبسك الأول ويجي التريكو الزاوج أطونسيون تنح يد تاع التريكو وتقولك شد باش تلبس اللي بعدو ... انجيو لمشيط الشعر ... حفاظا على سلامة الرأسمن القمل والشوائب لازم تحفر المشطةفالشعر ومن هنا يبدأ الحرث الطبيعي وطبعا كاين إحتمال أن أسنان تاع المشطة يوصلو لمخك...
------------------------------
شكون صراتلو متلعبوهاش جايين من الترك
حمامنبع الحنان يااااااااااه
يديتكسرت من الكتبة والله ما نسمحلو لي قراها ومات من الضحك وماخلاليش كومنتار