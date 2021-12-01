الدوش🛀 الجزائري⁦🇩🇿⁩😂😂

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,876
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
علابالكم علاه كي كنا صغار نكرهو حاجة إسمها الدوش ؟؟ لاخاطر أمهاتنا ربي يحفظهم كانو يعذبونا تعذيب كي يكونو يدوشولنا ويغسلونا غسيل الدوارة😂 #ربي اللي عالم بيا كي تقولي نوض ندوشلك نمووووت من الخلعة ...ونبدا نحوس وين نتخبا😉
وكي تحكمني هههههه تبدا رحلة التعذيب كي تنحيلي الحوايج👕👖🩳 تنحيلي التريكو🎽تقول راهي تريش في دجاجة🐔.. و وذنيا👂كل وحدة في جيهة واش نقولكم أسكتو برك😂 👈وكي نقولها راهم يوجعو فيا والله...تجيني واحد التسرفيقة👏من حيث لا أدري ...بلع🤫
أما بالنسبة للماء💦 لازم يكون تحت درجة غليان 1000 درجة🔥 يا ماما آه يا ماما راكي طيبتيني .. وهاهي التسرفيقة الثانية ... أسكت🤫 و كي تكون تحكلي في وجهي قسما بالله تقول راها تحك في المصباح السحري تاع علاء الدين باش تخرج منو المارد اللي فيه ..🧞 وراسي ايدووور🥴من اليمين لليسار تقول الصفارة تاع الكوكوطة ..🛸 والمشكلة كي يهبطلي الصابون على عينيا⁦👁️⁩و تكون حابة تنحيهولي تغيرلي الملامح نتاع وجهي👦 كاملين ... 👈ونجيو ملي تشدلك نيفك وتقولك دير نننففففففف.. اتولي تنفنف من وذنيك👂و كل المجاري التنفسية مسدودة ...👃👂 #_فقرة_التكياس🙈
تحكم الكياسة تحكها فالصابونة و تفوتها على ظهرك وتهبط عليك تقول بوشي يسن في موس🔪 الذبيحة ...🐄 👌طبعا ربي اللي يسترنا والله👆راه التكياس تاعها يجيب شلل رباعي ...⁦4️⃣⁩ بشوية يا نبع الحنان⁦❤️⁩راني نحس شغل راكي تحكي في زربية⁦◼️⁩ وملي تخرج من الدوش وتشوف وجهك فالمرايا وتشوف لحمك يتفور تقول كوكوطة هادوين فتحوها...😂😂😂 رؤوس الأصابع⁦🖐️⁩يكونو مكمشين ولونك بين الحمر🔴ولبيض⚪ من كثرة الحكان ....
#_الآن_فقرة_تلبيس_الحوايج👕🎽
كي تبغي تلبسلك الحوايج . ياه ياااه. راسك يولي كبير ب خمس مرات من الفم تاع التريكو وهي بسيييف دخلوا باش تولي تحس بلي راهم وذنيك👂مشاو مع التريكو🎽 ... تلبسك الأول ويجي التريكو الزاوج أطونسيون🤥 تنح يد تاع التريكو وتقولك شد باش تلبس اللي بعدو ... انجيو لمشيط الشعر🧒 ... حفاظا على سلامة الرأس👷من القمل والشوائب لازم تحفر المشطةفالشعر ومن هنا يبدأ الحرث الطبيعي🚜 وطبعا كاين إحتمال أن أسنان تاع المشطة يوصلو لمخك🧠...
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شكون صراتلو متلعبوهاش جايين من الترك
حمام🛀نبع الحنان يااااااااااه😂😂😂
يدي⁦✍️⁩تكسرت من الكتبة والله ما نسمحلو لي قراها ومات من الضحك وماخلاليش كومنتار 😂😁
 
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