هكذا في عنائي في شقائي

هكذا أمضي الدقائق والثواني

ذابلةً من أحزانٍ ومن جروح

لا ألقى أحداّ ما بي يبالي

هكذا في عذابي في صراعي

هكذا ضاع عمري والأماني

في حروبٍ في بكاءٍ في نزوحٍ

لم يبق أمل لي في حياتي

قل لي حبيبي

ما هو ذنبي؟

قل لي لي صغيري

ماهو جرمي؟



لكم ناديت الخير يعلو

يخلصني يحررني

يبقيني في أمانٍ في وئام

لكم ناديت العلم يسمو

يرويني يسقيني

يمنحني من سناه والأحلام



ليتك في صباحي في مسائي

ليتك تزهو لي أمنياتي

باسم في بهاءٍ لي تلوح

تنسيني ما مضى يا ملاكي

كي تعش ياحبيبي لاتخف

دم لي قمراً في عتم الليالي



ألا يا ليت الدنيا تحنو

ترحمني ترأف بي

تتركني في هدوءٍ في سلام

ألا يا ليت الحب يصحو

ينصفني ينقذني

يحميني من شرورٍ من ظلام



لكم ناديت الخير يعلو

يخلصني يحررني

يبقيني في أمانٍ في وئام

لكم ناديت العلم يسمو

يرويني يسقيني

يمنحني من سناه والأحلام



هكذا في عنائي في شقائي