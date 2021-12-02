ما هو ذنبي

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
238
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
هكذا في عنائي في شقائي
هكذا أمضي الدقائق والثواني
ذابلةً من أحزانٍ ومن جروح
لا ألقى أحداّ ما بي يبالي
هكذا في عذابي في صراعي
هكذا ضاع عمري والأماني
في حروبٍ في بكاءٍ في نزوحٍ
لم يبق أمل لي في حياتي
قل لي حبيبي
ما هو ذنبي؟
قل لي لي صغيري
ماهو جرمي؟

لكم ناديت الخير يعلو
يخلصني يحررني
يبقيني في أمانٍ في وئام
لكم ناديت العلم يسمو
يرويني يسقيني
يمنحني من سناه والأحلام

ليتك في صباحي في مسائي
ليتك تزهو لي أمنياتي
باسم في بهاءٍ لي تلوح
تنسيني ما مضى يا ملاكي
كي تعش ياحبيبي لاتخف
دم لي قمراً في عتم الليالي

ألا يا ليت الدنيا تحنو
ترحمني ترأف بي
تتركني في هدوءٍ في سلام
ألا يا ليت الحب يصحو
ينصفني ينقذني
يحميني من شرورٍ من ظلام

لكم ناديت الخير يعلو
يخلصني يحررني
يبقيني في أمانٍ في وئام
لكم ناديت العلم يسمو
يرويني يسقيني
يمنحني من سناه والأحلام

هكذا في عنائي في شقائي
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,526
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
رائع ما يجود به قلمك المبدع اختي بموضوعاتك القيمة و الهادفة و المميزة رسمت بهجة في قلبي
جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
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