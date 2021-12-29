لمطوري المواقع+ تحميل FileZilla 3.7.4.1 (خفيف, سريع وآمن)

Golden Man
:: مراقب عام::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,809
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
::.=_السلام عليكم اخواني أخواتي مطوري المواقع_=.::
نقترح عليكم اليوم البرنامج الشهير
FileZilla 3.7.4.1
البرنامج الدي يستعمله ويفضله الكثير من مطوري مواقع الويب
يتميز البرنامج
( بالخفة, وسرعة نقل الملفات من الكمبيوتر الى السيرفر,, والأمااان العالي )
لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا
★★★★★
الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة . ✔