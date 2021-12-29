لمطوري المواقع+ تحميل FileZilla 3.7.4.1 (خفيف, سريع وآمن)

::.=_السلام عليكم اخواني أخواتي مطوري المواقع_=.::



نقترح عليكم اليوم البرنامج الشهير

FileZilla 3.7.4.1

البرنامج الدي يستعمله ويفضله الكثير من مطوري مواقع الويب

يتميز البرنامج

( بالخفة, وسرعة نقل الملفات من الكمبيوتر الى السيرفر,, والأمااان العالي )

لتحميــــــــــل البرنــــامج: