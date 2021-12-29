لمطوري المواقع+ تحميل FileZilla 3.7.4.1 (خفيف, سريع وآمن)

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,809
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر

::.=_السلام عليكم اخواني أخواتي مطوري المواقع_=.::

نقترح عليكم اليوم البرنامج الشهير

FileZilla 3.7.4.1

1200px-FileZilla_logo.svg.png

البرنامج الدي يستعمله ويفضله الكثير من مطوري مواقع الويب
يتميز البرنامج
( بالخفة, وسرعة نقل الملفات من الكمبيوتر الى السيرفر,, والأمااان العالي )


fichiers-caches-filezilla-fr.jpg


لتحميــــــــــل البرنــــامج:
اضغط هنــــــــــــــــا




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الأمن والحماية من الفيروسات:
تم فحص البرنامج من قبل الإدارة .
Golden_Man_OK.png
 
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