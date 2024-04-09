عروسة اللمة، الحلقة التاسعة والأخيرة

ذكريات
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صُنّآع آلمُحْتَوَى
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انشاء الله تكونو كامل بخير، وصلنا لنهاية الاحداث، هادي عشية العيد يارب يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وتعيدو بالصحة والهناء
ألو اختي خديجة @خديجة ph راني مقلقا بزاف وخايفا كاش ما يصرالها، ملي شربت الدوا وهي راقدا، فالصالة، مراحتش حتى لبلاصتها؟ وعند السحور شربت الماء بسيف؟
"ما تتقلقيييييش", ماعندو ما يصرالها غير حضيها، درك تنوض راسها مڨلوب
المهم غادي نهبلك اليوم فالتيليفون
واش عليه، ايا من بعد
حبيبة، نضتي؟ راكي غايا؟ فاتلك شويا؟
"راني دايخا ومانيش قادة نرفد راسي من المخدة،" شكون انتي؟
"انا وفاء مرت البشير"
البشييييير فين راك؟
هاني ماما واسم تستحقي؟ريحتي؟ فاتلك الزعاف؟
شكون انت؟انا البشير راك تبالي كبير، نشفى عليك مول 10سنين، فاوك وليت قد هاك؟
ماما واسم راكي تقولي؟
وهادي شكون؟
"هادي، وفاء مرتي"
مرررررتك! تتزوج وماتقوليش؟ ياوحد ال...
"انا نمشي نكمل رقادي، وانتي روحي دوشي باش تفطني مليح"
ألو خديجة الدعوا مراهاش تعجب!!! "حبيبة طاحولها 15سنة من لاميموار، تشفى على البشير مول 10 سنين"
"واش عليه، خليها تعيش شويا لاجوناس"
نروح نغسل وجهي،" يا يما" وهاذي شكون؟
هادي انتي حبيبة
راني عجوزة؟ واشبيه شعري مغبر؟ هاذا شيييييب؟ "ماتقوليلييييش؟ عندي مدة ماسبغتوش" فاين كنت انا؟
نروح نشري سبيغة ونجي ندوش
الو اختي خديجة، راحت تشري السبيغة الله يجيب الخير
"قتلك ما تتقلقيش، ويلا تحتاجيني نجي"
ما نشقيكش، راها تدوش وتغني "مزالني على ديداني" نتاع نعيمة الدزيرية، راكي عارفتها؟ "نخليك راها تلغالي"
"عطيني سيشوار انشف شعري"
هاكي حبيبة، تحبي نشفهولك؟
"ارواحي نشفيه" استني انحي الفوطة
"ويا يما!"
واسم كاين؟
والو !مكان والو! .....بصحتك حبيبة، "جيتي شابة"
أنا من بكري شابة، "يالوكان تشوفي كي كنت صغيرة، لاطاي والشعر فاين طويل،" ليجون نتاع الحومة كانو هابلين عليا، وكامل خطبوني، وأنا الي بغيت ولد خالتي، أيييه المكتوب!!! واسم تقولي
نروح نغسل قشي
"خليه حبيبة نغسلهولك"
"نغسلو ابحدي، حابا نتلف فيه،"
(ماشين الافي تغسل وتلافي سهلتلي مافي لافي لافي)
"الو اختي خديجة، راها لابسا بيجامة!!! وشعرها سبغاتو اصفر،!!!وراها تغني للماشينا لافي"
"مزززال, عندك ما تشوفي اليوم"
راحنا في تالي رمضان؟
واه حبيبة، قريب العيد
ايا نروح ندير شويا ڨاطو، ما شفتيش كايي نتاع ليغوسات نتاعي؟
"ماشفتوش حبيبة ومانيش عارفا بلي عندك كايي"
"بيانسور عندي كايي؛ من يامات عرسي،" "درك نشوفو فالشمبرة"
انتا "مزالك مع ليماتش؟ واش عليه؟ خير من الفيوما نتاع الهنودا
وفاء"، شكون هادي الي دخلت عليا للشمبرة؟"
"هادي حبيبة" ماعقلتهاش؟ شفت راها حطة وجدت روحا للعيد
"عندك الحق راها حطة،" نزيهة بصحتك السبيغة، هادي مدة مادرتيهاش!!!
عجباتك! "كنت تقولي نديرها من زمان
"جاتك تهبل" واسم ماشيا تديري؟
ندير المشوك
"وانا نديرلك في لبيض نتاع البيض والكاوكاو" كي يامات زمان
بصح بالشوية ما تقلقنيش
"وااااي تزاقات ختني كسر فنجان"
"واسم راك تديييير،" "درك تجرح صبعك،" خليه بحر عليه, ادا الشر معاه!!
الو اختي خديجة، حبيبة راها تدير الڨاطو، وختني راه يعاون فيها، وغير يتبع فيها وين ما تروح راها عاجباتو، ههههههه، مام كسر فنجان ماقاتلو والو!
"ايا روحي رقدي شويا، ريحي راكي من البارح وانتي مقلقا،" وخليهم يعيشو الحب المفقود، راهم لقاوه، مابقالهاش بزاف وتفطن مليح، وانتي وزهرك، ياتكمل هاك؟ياتڨلب المود؟ الله يجيب الخير
@الامين محمد @أفنانوه @السلطانة @أبو عاتكة @خديجة ph
واش رايكم فالنهاية؟؟؟ وواسم تتوقعو من الختنة؟ هادي نهاية مفتوحة
ألو اختي خديجة @خديجة ph راني مقلقا بزاف وخايفا كاش ما يصرالها، ملي شربت الدوا وهي راقدا، فالصالة، مراحتش حتى لبلاصتها؟ وعند السحور شربت الماء بسيف؟
"ما تتقلقيييييش", ماعندو ما يصرالها غير حضيها، درك تنوض راسها مڨلوب
المهم غادي نهبلك اليوم فالتيليفون
واش عليه، ايا من بعد
حبيبة، نضتي؟ راكي غايا؟ فاتلك شويا؟
"راني دايخا ومانيش قادة نرفد راسي من المخدة،" شكون انتي؟
"انا وفاء مرت البشير"
البشييييير فين راك؟
هاني ماما واسم تستحقي؟ريحتي؟ فاتلك الزعاف؟
شكون انت؟انا البشير راك تبالي كبير، نشفى عليك مول 10سنين، فاوك وليت قد هاك؟
ماما واسم راكي تقولي؟
وهادي شكون؟
"هادي، وفاء مرتي"
مرررررتك! تتزوج وماتقوليش؟ ياوحد ال...
"انا نمشي نكمل رقادي، وانتي روحي دوشي باش تفطني مليح"
ألو خديجة الدعوا مراهاش تعجب!!! "حبيبة طاحولها 15سنة من لاميموار، تشفى على البشير مول 10 سنين"
"واش عليه، خليها تعيش شويا لاجوناس"
نروح نغسل وجهي،" يا يما" وهاذي شكون؟
هادي انتي حبيبة
راني عجوزة؟ واشبيه شعري مغبر؟ هاذا شيييييب؟ "ماتقوليلييييش؟ عندي مدة ماسبغتوش" فاين كنت انا؟
نروح نشري سبيغة ونجي ندوش
الو اختي خديجة، راحت تشري السبيغة الله يجيب الخير
"قتلك ما تتقلقيش، ويلا تحتاجيني نجي"
ما نشقيكش، راها تدوش وتغني "مزالني على ديداني" نتاع نعيمة الدزيرية، راكي عارفتها؟ "نخليك راها تلغالي"
"عطيني سيشوار انشف شعري"
هاكي حبيبة، تحبي نشفهولك؟
"ارواحي نشفيه" استني انحي الفوطة
"ويا يما!"
واسم كاين؟
والو !مكان والو! .....بصحتك حبيبة، "جيتي شابة"
أنا من بكري شابة، "يالوكان تشوفي كي كنت صغيرة، لاطاي والشعر فاين طويل،" ليجون نتاع الحومة كانو هابلين عليا، وكامل خطبوني، وأنا الي بغيت ولد خالتي، أيييه المكتوب!!! واسم تقولي
نروح نغسل قشي
"خليه حبيبة نغسلهولك"
"نغسلو ابحدي، حابا نتلف فيه،"
(ماشين الافي تغسل وتلافي سهلتلي مافي لافي لافي)
"الو اختي خديجة، راها لابسا بيجامة!!! وشعرها سبغاتو اصفر،!!!وراها تغني للماشينا لافي"
"مزززال, عندك ما تشوفي اليوم"
راحنا في تالي رمضان؟
واه حبيبة، قريب العيد
ايا نروح ندير شويا ڨاطو، ما شفتيش كايي نتاع ليغوسات نتاعي؟
"ماشفتوش حبيبة ومانيش عارفا بلي عندك كايي"
"بيانسور عندي كايي؛ من يامات عرسي،" "درك نشوفو فالشمبرة"
انتا "مزالك مع ليماتش؟ واش عليه؟ خير من الفيوما نتاع الهنودا
وفاء"، شكون هادي الي دخلت عليا للشمبرة؟"
"هادي حبيبة" ماعقلتهاش؟ شفت راها حطة وجدت روحا للعيد
"عندك الحق راها حطة،" نزيهة بصحتك السبيغة، هادي مدة مادرتيهاش!!!
عجباتك! "كنت تقولي نديرها من زمان
"جاتك تهبل" واسم ماشيا تديري؟
ندير المشوك
"وانا نديرلك في لبيض نتاع البيض والكاوكاو" كي يامات زمان
بصح بالشوية ما تقلقنيش
"وااااي تزاقات ختني كسر فنجان"
"واسم راك تديييير،" "درك تجرح صبعك،" خليه بحر عليه, ادا الشر معاه!!
الو اختي خديجة، حبيبة راها تدير الڨاطو، وختني راه يعاون فيها، وغير يتبع فيها وين ما تروح راها عاجباتو، ههههههه، مام كسر فنجان ماقاتلو والو!
"ايا روحي رقدي شويا، ريحي راكي من البارح وانتي مقلقا،" وخليهم يعيشو الحب المفقود، راهم لقاوه، مابقالهاش بزاف وتفطن مليح، وانتي وزهرك، ياتكمل هاك؟ياتڨلب المود؟ الله يجيب الخير
@الامين محمد @أفنانوه @السلطانة @أبو عاتكة @خديجة ph
واش رايكم فالنهاية؟؟؟ وواسم تتوقعو من الختنة؟ هادي نهاية مفتوحة
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